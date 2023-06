EU

A teljes támogatási összeget visszaköveteli a területfejlesztési miniszter a villánykövesdi hoteltől

A teljes támogatási összeget visszaköveteli az irányító hatóság a Villánykövesd határában uniós támogatásból épített hotel kivitelezőjétől - jelentette be a területfejlesztési miniszter.



Az elterjesztett hírekkel ellentétben a villánykövesdi hotel-projekttel szemben több szabálytalansági eljárást is lefolytatott az intézményrendszer. A legutóbbi eljárás eredményeképp az irányító hatóság elállt a projekttől, és a teljes támogatási összeget visszaköveteli. A 2014-ben támogatást kapott projekttel szemben már korábban is állapítottak meg szabálytalanságot, amely a támogatás egy részének visszafizetésével járt - közölte.



A kormány kiemelten fontosnak tartja az uniós források hatékony, szabályos felhasználását, az erre hivatott szervek és intézmények folyamatosan figyelemmel kísérik a projekteket, amennyiben szabálytalanság gyanúja merül fel, az illetékes irányító hatóságok megteszik a szükséges lépéseket.



Amennyiben a projekt végül nem valósul meg, a pályázónak a támogatást vissza kell fizetnie. Az esetleges kockázatok csökkentésére az intézményrendszer kiemelt figyelmet fordít. A hazai és az uniós költségvetési források védelmének céljából folyamos ellenőrzéseket végez, emellett anonim bejelentő felületet is működtet, a közérdekű bejelentéseket pedig az ellenőrzések során felhasználja.