Belpolitika

Megalakult a Mindenki Magyarországa Néppárt

Megalakult Mindenki Magyarországa Néppárt - jelentették be az új párt vezetői szombati online sajtótájékoztatójukon.



A Parlament előtt tartott sajtótájékoztatón, amelyet Márki-Zay Péter YouTube-csatornáján lehetett követni, a párt alapító elnöke azt mondta, hogy öt olyan téma van, amely megkülönbözteti őket a többi párttól.



Az első, hogy a néppárt a rendszer ellenzéke és nem a része, vagyis most nem ellenzékre, hanem ellenállásra van szükség - mondta Márki-Zay Péter.



Mivel az Orbán-rendszer választáson leválthatatlan, ezért a szabályok megváltoztatására kell törekedni - tette hozzá.



A második az "önzetlen kiállás" minden megsértett, meghurcolt társadalmi csoport mellett, mint például a tanárok, egészségügyi, rendvédelmi dolgozók vagy diákok.



A harmadik pont a "kultúraváltás", ami azt jelenti, hogy hisznek abban, hogy Magyarország a korrupció miatt szegény, és az itteni emberek emiatt vándorolnak ki.



"Mi hiszünk a becsület, a tisztesség és az átláthatóság erejében, hiszünk abban, hogy a vagyonnyilatkozatok a családtagok esetében nyilvánosak kell, hogy legyenek, hiszünk abban, hogy a kampányokat nem közpénzből kell finanszírozni, az adományokkal viszont részletesen el kell számolni" - hangsúlyozta Márki-Zay Péter.



Hozzátette, hogy a kultúraváltásnak az is a része, hogy el fogják ismerni, ha a kormány valami jót vagy az ország számára hasznosat tesz.



A negyedik pont, ami megkülönbözteti őket a többi párttól az, hogy nincsenek állami forrásaik, csakis adományokból működnek, és a továbbiakban is ezeket használják majd.



Az ötödik pont szerint a most megalakult politikai formáció az Európai Néppárthoz szeretne csatlakozni, ami értékelése szerint hosszú folyamat lesz.



Márki-Zay Péter elmondta azt is, hogy az új párt csak az európai parlamenti választáson indul, az önkormányzati választáson nem.

Bana Tibor, a Mindenki Magyarországa Néppárt egyik alelnöke azt mondta, fontosnak tartották létrehozni az új pártot, mivel a tavalyi országgyűlési választások után sokan megkeresték őket, azzal, hogy szükség van egy új politikai erőre, amely érdemi alternatívát tud nyújtani a jelenlegi rendszerrel szemben.



Másrészt úgy látják, hogy a mostani politikai palettán nincs olyan erő, amely alkalmas lenne erre a feladatra.



Hozzátette, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalomból megalakult néppárt európai, nyugatos párt, amely számára a magyar nemzeti érdekek és értékek képviselete lapvető jelentőségű, ugyanakkor nyitott gondolkodás és 21. századi szemlélet jellemzi.



A néppárt szerint Magyarország helye hosszú távon is az euro-atlanti szövetségben van - hangsúlyozta Bana Tibor.



"Aki ezekkel az elképzelésekkel és elvekkel egyetért, azt nagy szeretettel és tisztelettel várjuk sorainkba, hiszen az előregisztrációs folyamat már elindult" - jelezte a politikus.



Bana Tibor szerint az is céljuk, hogy politikai generációváltást vigyenek végbe, vagyis szeretnének sok fiatal "új arcot" behozni a politikába, ugyanakkor a "politikai nagytakarítás" is a céljaik közé tartozik, oldaltól függetlenül, hiszen a "korrupciónak nincsen színe".



Az alelnök elmondta azt is, hogy ősszel tervezik megtartani az alapító kongresszusukat, és erre minden lehetőségük meg is van, hiszen a Mindenki Magyarországa Néppártot már bejegyezték.



Molnár Róbert, a Mindeniki Magyarországa Néppárt másik alelnöke azt mondta: az elmúlt 21 évben - Kübekháza polgármestereként - "aktív szemlélője" volt a magyar társadalom "vérzivataros időszakának".



"Láthatjuk azt, hogy inog a törvény, nincs biztonság, az emberek a lábukkal szavaznak, elhagyják ezt az országot" - fogalmazott.



Hozzátette, hogy azt látja, ma Magyarországon "zsarnokuralmi rendszer", hűbéri viszony épült ki, amelynek része az is, hogy a választókerületi elnökök a polgármestereket "megkörnyékezik" és "ukázt" adnak a számukra, hogy vagy támogatják a kormányt és akkor lesz pénz, vagy lassú halálra kárhoztatják önmagukat.



Az alelnök szerint most félre kell tenni a félelmeket, össze kell fogni és új jövőt kell építeni.