Orbán Viktor: Tellér Gyula bajtárs, barát és mester

Tellér Gyula bajtárs, barát és mester, ami a gyászban megjelenik, azok "nem az önsajnálat könnyei, egyszerűen csak a nagy harcost hiányoljuk" - mondta Orbán Viktor szombaton az Óbudai temetőben, a szociológus, műfordító, tanár, politikus temetésén mondott búcsúbeszédében.



Nehéz szívvel állok itt, mint a hajós, aki hirtelen ráeszmél, kihunyt a csillag, amelyhez útját évtizedeken át igazította - kezdte beszédét a kormányfő, majd azt hangsúlyozta: sok milliónyi becsületes magyar nem tudja, micsoda erők küzdelmei, malomkövei között élik életüket, csak néhányan tudják, értik, mi miért történik velünk és hazánkkal.



"Tellér Gyula ide, ebbe a körbe, hozzánk, a harcosok klubjához tartozott, ezért volt a bajtársunk. A harc, amit vívunk jó harc, és bár nem tudjuk, mikor lesz vége, mindennap örülhetünk megnyert csatáknak" - fogalmazott a miniszterelnök.



Kiemelte, a teljes élet azt jelenti: élni és szeretni az életet, szép és jó életre törekedni magunk és szeretteink számára, szorongás és aggodalom nélkül, önfeledten örülni, és meglepődni azon, hogy mások nem örülnek.



Ilyen lehet a teljes, a beteljesült élet, ilyen lehet, ha nem magyar vagy, ha azonban magyar vagy, más a helyzet. A szép, az örömteli és vidám élet nem azonos a teljes élettel. Valami hiányzik belőle, ami súlyt, komolyságot, valódi tétet ad - folytatta gondolatmenetét Orbán Viktor.



Aki magyarnak születik egy egyedi és különleges nemzethez tartozik, "olyan nyelven és észjárással kommunikál, olyan igazságok és törvények szerint rendezi be az életét, amelyek csak ránk jellemzőek".



Ha magyarnak születtél, akkor egy veszélyeztetett fajtához tartozol, amelyet annyian, annyiféle módon, és olyan hosszú időn keresztül akartak beszántani, hogy "már a puszta létünk is politikai állásfoglalás" - mondta Orbán Viktor, megemlítve, "vagyunk még néhányan, akik értjük ezt, vagyunk, akik nemcsak értjük, de eszerint is igazítjuk az életünket, és harcolunk".



Tellér Gyula nem tartozott azok közé, akiket a világ magyar módon való értése lenyom - jelentette ki Orbán Viktor.

MTI/Máthé Zoltán

"Ez volt a legnagyobb lecke, amit adott, a legnagyobb tudás, amit elleshettem, a legnagyobb titok, amit megosztott velem: érteni az élet súlyát, harcolni a magyarok igazáért, és közben látni és élvezni, hogy az élet szép" - mondta a miniszterelnök. Ide sorolta azt is, hogy "magunktól nem vonjuk meg az örömteli életet, az ellenfeleinknek pedig nem adjuk meg az örömöt, hogy sivár és rosszkedvű életet éljünk".



Hálát fejezve ki mindazért, amit Tellér Gyula értük, a politikai közöségükért és a hazáért tett, felidézte: Tellér Gyula volt az, aki 1994 után segített, hogy politikai oldaluk "szétroncsolt romhalmazából kiemelkedhessen a nemzeti nagykoalíció", neki köszönhető, hogy 1998-ban megakaszthatták a "kommunista restaurációt". Hozzátette: Tellér Gyula segített megakadályozni, hogy 2002 után "oldott kéveként hulljunk szét, mint az első keresztény nemzeti tábor 1994-ben".



"Köszönjük, hogy segítettél, hogy nyolc éven át ne csak a revans, a mégoly édes bosszú vezessen, hanem intellektuálisan és programszerűen fölkészüljünk a győzelem után ránk váró próbatételekre. Köszönjük neked, hogy tervrajzot adtál a kezünkbe, hogyan bontsuk alkatrészeire a 2010-ig működő rendszert, ahogy te mondtad, a rendszerváltás rendszerét" - fogalmazott a miniszterelnök



Hozzátette: Tellér Gyula mindig kendőzetlenül figyelmeztetett a nemzeti érdekre és annak képviseletére, "mert másképpen a morális züllés megállíthatatlan, és mi a magyar társadalom morális újrafelszereléséért is felelősséggel tartozunk".



"Az emléked és a példád segítsen bennünket, hogy ne essünk önsajnálatba" - mondta Orbán Viktor, hozzátéve, "ha így lenne, hogyan folytathatnánk a harcot, s ha nem folytathatnánk, hogyan maradhatnának méltók a barátságodra és az emlékedhez".