Önkormányzat

Főpolgármesteri Hivatal: kétmilliárdos uniós forrást nyert el Budapest lakhatási programra

Kétmilliárd forint összegű közvetlen európai uniós forrást nyert el Budapest lakhatási programra - közölte a Főpolgármesteri Hivatal csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, Budapesten lakhatási válság van, és a "központi kormányzat lakáspolitikája nem segíti elő a megfizethető, biztonságos bérlakásszektor bővítését", amelynek kulcsfontosságú szerepe volna a válság enyhítésében.



Hozzátették: a Fővárosi Önkormányzat elkötelezett a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés bővítése mellett, de - az "egyre súlyosabb állami elvonások" és "költségvetési megszorítások", valamint a Fővárosi Lakásügynökség elindítására és egy kiterjedt lakbértámogatásra betervezett európai források visszatartása miatt - nincs elegendő forrása a lakáspolitikai tervek megvalósítására.



Ebben jelent fontos előrelépést a támogatás, amelyet a Fővárosi Önkormányzat által vezetett konzorcium nyert el az Európai Unió "EUI - European Urban Initiative" városfejlesztési programjában, a "New European Bauhaus" keretében meghirdetett pályázaton - közölték.



A pályázati felhívásra az EU 21 tagállamából összesen 99 pályázat érkezett, a nyertes pályázatokat egy többfordulós, szigorú bírálati folyamatban választották ki - ismertették.



A közlemény szerint a mintegy ötmillió eurós támogatás révén a főváros által vezetett konzorcium "AHA Budapest" projektje európai szinten is innovatív megoldásokat tesztel a szociális lakhatás kihívásaira adott válaszként, hozzájárulva a város kulturális és ökológiai megújulásához.



Jelezték, hogy a támogatást elnyert lakhatási program alapvető célja a megfizethető, biztonságos és fenntartható lakhatási lehetőségek bővítése.



A program keretei között a Fővárosi Önkormányzat konzorciumi partnerekkel együttműködésben egy legalább 20 lakásból álló, közel nulla energiaigényű lakóépületet alakít ki a IV. kerületi Szabadkai utcában egy hosszú ideje üresen álló volt iskolaépületből, ami rászoruló budapestiek számára biztosít majd megfizethető, fenntartható otthonokat.



A pályázat részeként lakásügynökségi, energiaszegénységi és energiahatékonysági módszertani és fejlesztési programokat is megvalósítanak - olvasható a közleményben.