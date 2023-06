Honvédelem-kiképzés

HM: a háború miatt fokozott kiképzés és gyakorlatok a Magyar Honvédségnél

Az elhúzódó és akár eszkalációval is fenyegető háború miatt most Magyarország biztonsága és védelme az első. A háború indokolttá teszi, hogy a Magyar Honvédség fokozza a katonák felkészítésre és kiképzésére szánt időt. A kormány ezért rendeletben rögzíti, hogy a háborús veszélyhelyzet idején a Magyar Honvédség tagjainak akár fokozott igénybevételre, gyakorlatokra, kiképzésekre kell számítania - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) kedden az MTI-vel.



A tárca közleményében azt írta: a Magyar Honvédség alapvető feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint humanitárius tevékenység végzése a nemzetközi jog szabályaival összhangban. A Magyar Honvédség tényleges szolgálatot teljesítő katonáitól tántoríthatatlan hűséget, hivatásukhoz méltó, példamutató magatartást, bátor helytállást, magas fokú készenlétet és fegyelmet követel.



Közölték: a Magyar Honvédség állományának tagja - az állományilletékes parancsnok utasítása szerint - köteles szolgálatteljesítés céljából rendelkezésre állni, szolgálatot adni, valamint túlszolgálatot teljesíteni.



Az állomány tagjai számára szolgálati rend bevezetése rendelhető el az alapkiképzés, a katonai kiképzések, gyakorlatok, szakmai felkészítések és tanfolyamok, a tábori körülmények között végrehajtott kiképzés, a hazai vagy Magyarországon végrehajtott nemzetközi gyakorlat, törzsgyakorlás során. A parancs szóban, azonnal is elrendelhető - olvasható a közleményben.



A Magyar Honvédség veszélyhelyzeti működési rendjéről szóló kormányrendeletet a Magyar Közlönyben hirdették ki és kedden életbe is lép - tette hozzá a közlemény.