Varga Judit: a magyar uniós elnökség az EU alapvető értékeinek fenntartásáért és megerősítéséért dolgozik majd

Magyarország a 2024 második félévében esedékes uniós elnöksége alatt keményen dolgozik majd azért, hogy fenntartsák és megerősítsék az Európai Unió (EU) alapvető értékeit, így a jogállamiságot - írta az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán szerdán.



Varga Judit beszámolója szerint svéd, belga és spanyol kollégáival, valamint Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztossal folytatott eszmecserét a stockholmi miniszteri szimpóziumon, ahol a jogállamiság és a demokrácia kérdése volt terítéken.



A miniszter tájékoztatása szerint négy célkitűzést fogalmaztak meg "a jogállamisági viták ma már reménytelenül összekuszálódott szövevényének kibogozása érdekében".



A tárcavezető azt írta, ahhoz, hogy az EU értékközösséggé váljon, egyértelmű standardokra van szükség, amelyek megalkotása a tagállamok feladata. Az uniós intézmények számára is meg kell határozni ilyen standardokat, az intézményeknek pedig olyan eszközöket kell létrehozniuk, amelyek biztosítják, hogy ők maguk is megfeleljenek ezeknek a követelményeknek - tette hozzá.



Varga Judit állásfoglalása szerint szigorú módszertanra van szükség a jogállamisági jogsértések azonosításához és az intézkedések szükségességének és arányosságának biztosításához. A "média által keltett hisztéria és boszorkányüldözések" helyett objektív eljárásokra van szükség - hangoztatta.



Aláhúzta, hogy a jogállamisági mechanizmusok csak akkor működnek, ha az érintett intézmények és tagállamok úgy tekintenek azokra, hogy értük vannak, és velük együttműködésben alkalmazzák azokat. Ellenkező esetben megosztottságot és kölcsönös bizalmatlanságot szülnek - írta a miniszter, aki szerint újra fel kell fedezni a konszenzus kultúráját.



Negyedikként, az EU Tanácsa soros elnökeként Magyarország arra fog törekedni, hogy ismét a Tanács váljon a jogállamisággal kapcsolatos eljárások központjává - ismertette.



Az EU értékközösség. A korábbi magyar elnökség tapasztalatára és "partnereink munkájára is építve, a kölcsönös bizalom és tisztelet erősítéséért dolgozunk" - írta Facebook-bejegyzésében Varga Judit.