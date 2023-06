Háború

Szijjártó Péter: az ukrán külügyminiszter hazug vádakkal illeti Magyarországot

A kormány továbbra is kitart a béke mielőbbi szükségessége mellett, mert a béke megszüntetné sok tízezer ember szenvedését.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden annak véleményének adott hangot, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter "ismételten hazug vádakkal illette Orbán Viktor miniszterelnököt és Magyarországot" a kárpátaljai hadifoglyok ügyében.



A tárcavezető Facebook-bejegyzésében azt írta: az Orosz Ortodox Egyház és a Máltai Szeretetszolgálat együttműködése nyomán kiszabadult tizenegy ember a hadifogságból, és ez a magyar kormány szerepvállalása nélkül zajlott.



Ugyanakkor - folytatta - örülnek annak, hogy ez megtörtént, hiszen "ha csak egy ember is visszanyeri a szabadságát, már az is jó hír, ez pedig tizenegyszeresen is az".



Szijjártó Péter bejegyzésében leszögezte: ez a tizenegy ember Magyarországon szabadon mozoghat, "azt csinálnak, amit jónak látnak, azzal lépnek kapcsolatba, akivel akarnak".



Úgy értékelt: "a hazug támadások és a személyeskedés" helyett inkább örülni kellene a tizenegy ember szabadságának.



Ukrán kollégájának azt üzente: ha bármilyen kétsége vagy kérdése van, "tudja, hogy tud elérni".



Hangsúlyozta: a kormány továbbra is kitart a béke mielőbbi szükségessége mellett, mert a béke megszüntetné sok tízezer ember szenvedését.