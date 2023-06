Óriási hiba

Egy kutya vizsgálata közben ment tönkre a Semmelweis Egyetem többszáz milliós MR gépe

A hétvégén történt a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján, hogy egy kutya vizsgálatát filmezték le, amikor is sűrű füst mellett tönkrement a 3T MR gép. 2023.06.20 08:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A meghibásodáshoz az vezetett, hogy nehezéknek egy zsákot helyeztek a gépbe, de abban valamilyen fémtárgy is volt, amitől a készülék azonnal tönkrement, az utcáról is jól látható volt a vizsgálóból szálló füst. A HVG úgy tudja, a klinika egyik legkorszerűbb, mintegy 700 millió forintot érő 3T MR gépe hibásodott meg.



A Semmelweis Egyetem is megerősítette a műszaki hibát, de az eset részleteit nem kommentálták. Mint írták, a hiba kijavítása folyamatban van, a betegellátás pedig a klinika többi MR-készülékével és a vizsgálatok átcsoportosításával folyamatos.



A vizsgált kutyának nem esett bántódása.