Válsághelyzet

Az MSZP 5%-ra javasolja csökkenteni az élelmiszerek és a lakossági energia áfáját

2023.06.19 15:41 MTI

Tóth Bertalan az MSZP Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón elmondta, pártja azt is javasolja, hogy vezessék ki az "orbáni inflációt" okozó kiskereskedelmi különadót.



Szerinte mindenki láthatja, hogy Magyarországot az "orbáni infláció" sújtja, de a Fidesz-kormány nem veszi komolyan a problémát, mert amit csinál, elkésett és kevés.



Hozzátette: a magyarországi infláció 2-2,5-szerese az uniós átlagnak, messze a legnagyobb az uniós tagállamok között.



Értékelése szerint az "orbáni infláció" ma azt jelenti, hogy átlagosan több mint ötödével drágább az élet, mint egy éve, az élelmiszerekért 33,5 százalékkal kell többet fizetni és a drágulással nem tartanak lépést sem a fizetések, sem a nyugdíjak.



Tóth Bertalan közölte, a kormány június 30-án ki akarja vezetni egyes élelmiszerek hatósági árát, emellett a csomagolóanyagokra vonatkozó új termékdíj miatt 4-5 százalékos drágulás várható az élelmiszereknél.



Elmondta, Magyarországon nem szankciós, hanem orbáni infláció van, amelynek a magyarázata egyértelmű: a kormány különadót vetett ki az élelmiszerekre, miközben a magyarok fizetik Európa legmagasabb, 27 százalékos áfáját az élelmiszerek után.



A magyar társadalom átlag alatti jövedelemmel, vagy nyugdíjjal rendelkező részének ma egyetlen dolog nyújt részleges segítséget a mindennapi életben: az ársapkák - mondta.



Hozzátette: az ársapkák június 30-ra tervezett kivezetése helyett, az adópolitikán kellene változtatni, a kisboltoknak és a kistermelőknek pedig állami kompenzációt kell adni, ha veszteségük keletkezik a hatósági ár miatt.



Felidézte, hogy 2021-ben a Fidesz kétszer szavazott nemmel a szocialisták azon javaslatára, hogy a SZÉP-kártyát hidegélelemre is lehessen használni. A kormány most megfogadta ezt a javaslatot - közölte az ellenzéki politikus, arra kérve a kormányt, a mostani javaslataikat is fogadja meg.