Illegális bevándorlás

Bakondi György: egy migrációs kvóta keretei fogalmazódnak meg Brüsszelben

Brüsszelben mondanák meg, hogy melyik országnak hány migránst kell befogadnia, és minden egyes be nem fogadott migráns után 8 millió forintnak megfelelő összeget kellene fizetni. 2023.06.19 13:30 MTI

Egy migrációs kvóta elvi keretei fogalmazódnak meg Brüsszelben - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán vasárnap este.



Bakondi György kifejtette: a "Soros-terv" első megfogalmazása, 2015 óta szeretne Brüsszel sok migránst beengedni, és nem lenne kivétel az elhelyezésükkel kapcsolatban. Azt szeretnék, hogy az embercsempészek által pénzért ideszállított ismeretlenek ne csak Németországba, Svédországba, Nagy-Britanniába menjenek, hanem minden más uniós állam is bevándorlóországgá váljon. Azzal az állammal szemben pedig, amelyik ezt nem akarja - mint például Magyarország -, szankciókat, politikai nyomásgyakorlást alkalmaznak.



Brüsszelben mondanák meg, hogy melyik országnak hány migránst kell befogadnia, és minden egyes be nem fogadott migráns után 8 millió forintnak megfelelő összeget kellene fizetni - mondta. Hozzátette, ezt erőszakosan próbálják rákényszeríteni az összes tagállamra, holott az elgondolás jogállami kereteket feszegető, gyakorlatilag is kivitelezhetetlen, a magyar emberek szempontjából pedig súlyos következményekkel jár, biztonsági fenyegetést jelent.



Úgy folytatta: mindeközben a magyar-szerb határon felfegyverzett csempészbandák között tipikusan maffiajellegű erőszakos cselekmények történnek. A bűnszervezetek felosztották egymás között a területet, fizetni kell az áthaladásért, ellenkező esetben összecsapnak a bűnözők. Kitért arra, hogy Európa más országaiban is felerősödtek a hasonló cselekmények: Németországban szíriai és líbiai migránsbandák verekedtek össze, Franciaországban egy késes gyilkos támadt babakocsiban ülő csecsemőkre, Angliában pedig - mondta - egy afrikai migráns gyilkolt.



A közbiztonság romlása 2015, a tömeges migráció kezdete óta megfigyelhető, fontos az a magyar kormányzati álláspont, hogy meg kell védeni a határokat - hangsúlyozta Bakondi György.