Katasztrófavédelem

OKF: tizenhárom vármegyében és a fővárosban gyérítik a héten a szúnyogokat

Tizenhárom vármegyében és a fővárosban gyérítik a szúnyogokat a héten - tájékoztatta a szúnyogirtási program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-t.



Tudatták: több mint háromszáz településen és hat fővárosi kerületben végeznek kezeléseket a szakemberek.



Földi kémiai beavatkozások lesznek a Balatonnál, a fővárosban, a Duna mentén a Szigetközben, Komárom térségében, a Csepel-sziget településein, valamint Dunaújváros és Szekszárd környékén. Szükség van szúnyoggyérítésre az Ipoly és a Dráva mentén, továbbá Szolnokon és a környező területeken - sorolták.



Mint írták: az elmúlt héten is esős időjárás volt jellemző az ország nagy részén, és sok helyen villámárvizek alakultak ki. A rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék pedig kedvez a csípőszúnyogok számára alkalmas élőhelyek kialakulásának.



A vízzel telített árkokban, alacsonyabb fekvésű területeken, kisebb-nagyobb pocsolyákban, de még a kerti eszközökben megálló vízben is milliószám fejlődnek a szúnyoglárvák. Ezért az ártéri és a nagyobb tavak mentén kialakult tenyészőhelyeken a szakértők jelzéseit figyelembe véve továbbra is végeznek szelektív, csak a szúnyogok lárváit elpusztító biológiai kezeléseket.



Ugyanakkor a kifejlett szúnyogokat is irtják. Ezt a települések lakott területein, jellemzően az esti és éjszakai órákban végzik - olvasható a közleményben.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentéséért azzal, hogy a ház körüli vízzel teli hordókat, edényeket rendszeresen kiüríti.