Kisfaludy László: 1400-ra bővült az ökoiskolák száma Magyarországon

Az ökoiskola hálózat jó példája a generációk közti kapcsolódásnak, a nemzedékek közti együttműködésnek - hangsúlyozta Kisfaludy László, a Belügyminisztérium (BM) köznevelésért felelős helyettes államtitkára az ökoiskola címek átadási ünnepségén, pénteken Budapesten.



A politikus elmondta, hogy idén szeptembertől már 1400 köznevelési intézmény lesz az ökoiskola hálózat tagja, vagyis ennyi intézmény építi be rendszerszinten a környezettudatos szemléletet az oktatási, nevelési tevékenységébe.



Nagyon fontos az infrastruktúra, a szabályozás, a tankönyvek, de a legfontosabbak mégis a programban lévő emberek, pedagógusok, igazgatók és szülők, akik a gyerekeket bevezetik az élet tiszteletébe, a környezet szeretetébe, és tudatosítják bennük a fenntartható világ fontosságát - fogalmazott Kisfaludy László. Megjegyezte: a fenntarthatóság témája beépült a pedagógusok minősítési rendszerébe is.



A helyettes államtitkár köszöntőjében idézte Ferenc pápa gondolatait is, kiemelve: "az emberiségnek megvan még a képessége, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében." "Kezdjünk új párbeszédet arról, miként építsük bolygónk jövőjét" - citálta a katolikus egyházfőt Kisfaludy László, aki rámutatott, hogy a környezettel kapcsolatos kihívások mindenkit érintenek.



Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára közölte: a kormány célkitűzése az, hogy Magyarország 2030-ra Európa öt legélhetőbb országának egyike legyen. Ez másként nem valósulhat meg, csak együttműködéssel - húzta alá, hozzátéve: a környezeti nevelésben fontos szerepe van a személyes példamutatásnak.



Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a TeSzedd akcióban idén kétszer annyian vettek részt, mint tavaly. A környezetvédelem iránti elkötelezettség kapcsán megjegyezte továbbá, hogy az alaptörvény is kiemelten foglalkozik a Kárpát-medence élővilágának, természeti kincseinek védelmével.



Raisz Anikó jelezte: a zöld óvoda program 2023-as jelentkezése ezen a héten indult el. A kezdeményezés népszerűségét az is mutatja, hogy ma már minden negyedik gyerek zöld óvodába jár - fűzte hozzá.



A pénteki ünnepség keretében 118 új taggal bővült az ökoiskola hálózat, további 91 intézmény másodízben nyerte el az ökoiskola minősítést, 102 iskola pedig megkapta a három sikeres pályázat után járó örökös ökoiskola címet. A programhoz újonnan csatlakozókkal együtt szeptembertől összesen 1402 ökoiskola működik majd Magyarországon.