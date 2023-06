Ellátás

Origo: botrányba fulladt a Magyar Orvosi Kamara küldöttközgyűlése

Botrányba fulladt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) küldöttközgyűlése múlt szombaton Budapesten - tudta meg az Origo.



A portál értesülései szerint a MOK Országos Küldöttközgyűlésének küldöttei közül többen jelezték, hogy a 2019-ben lezajlott utolsó választások során megszerzett mandátumuk lejárt, éppen ezért szavazati joggal nem rendelkeznek. Emiatt teljes tanácstalanság alakult ki, mert szinte senki sem tudta, érvényes-e a mandátuma, van-e szavazati joga, vagy sem.



Az Origo beszámolója szerint emiatt a küldöttközgyűlés jogszerűsége is vitathatóvá vált.



A portál azt írta, a megismételt küldöttközgyűlést annak ellenére megnyitották, hogy az a mindössze 67 regisztrált küldött miatt eleve határozatképtelen volt.



Az Origo cikke szerint a káosz része volt, hogy nem állítottak mandátumvizsgáló bizottságot sem, ami a megjelentek személyazonosságának megállapítására is szolgált volna. Az elnök javasolta a meghirdetett napirend módosítását, annak ellenére, hogy az alapszabály szerint határozatképtelenség esetén az ülés csak változatlan napirenddel hívható megismételten össze az eredetivel azonos napra.



A portál úgy értesült, hogy ezt áthidalandó, gyorsan hoztak is egy határozati javaslatot a mandátumok meghosszabbítására a következő választásokig, ezzel elismerve azt a "korábban körömszakadtáig vitatott tényt", hogy a jelenlegi Országos Küldöttközgyűlés a lejárt mandátumú képviselettel nem legitim.



Az egyik küldött hozzászólásában arról tájékoztatta a közgyűlésen megjelenteket, hogy a lejárt mandátumok meghosszabbítására nincs jogosultságuk - írja az Origo. A portál szerint a megjelentek többsége ekkor ébredt rá, hogy az egész küldöttközgyűlés jogszerűtlen, és káosz alakult ki, azonban az elnök ennek ellenére próbavoksolást rendelt el, amit háromszor is megismételtek, egyiken sem volt meg a határozathozatali küszöb, akár szavazógéppel, akár kézfelemeléssel, akár felállással szavaztak.



Az Origo értesülései szerint ezt követően még a közgyűlésen jelenlévők többsége is otthagyta az ülést, amit így berekesztettek



Az Origo fontosnak tartja megemlíteni, hogy miközben a MOK elnöksége teljes átláthatóságot hangoztat, sem az elnökség éves beszámolóját, sem a felügyelőbizottság beszámolóját, sem az etikai bizottság beszámolóját nem tették közzé.



Mivel saját maguk látták úgy, hogy az Országos Küldöttközgyűlés múlt szombaton "kabaréba fordult", nincs elfogadott 2022. évi számviteli beszámoló sem - olvasható az Origo tudósításában.