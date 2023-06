Kormány

Rétvári: az új pedagóguséletpálya-törvény teremti meg a béremelés alapjait

Aki a legtöbbet teszi a gyerekekért, az fog a legtöbbet keresni - hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a parlamentnek kedden benyújtott új pedagóguséletpálya-törvényről az M1 Aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.



Nagyon sok egyeztetés volt, összesen 21 kör, a 21. az Európai Bizottság volt, a huszadik a parlamenti pártok, és korábban tucatnyi esetben szakszervezeteknek is lehetősége volt módosításokat tenni - közölte az államtitkár. Hozzátette: a szakszervezetekkel "paragrafusról paragrafusra végigmentek" a javaslaton, és 34 témakörben sikerült részben, vagy teljes egészében megállapodni és több ponton módosítani a törvényjavaslatot.



Rétvári Bence példaként említette, hogy szakszervezeti kérésre hatról három hónapra csökkentették a határidőt a munkaviszony megszüntetésénél, továbbá, hogy a kötelező továbbképzéseken nem hatvan, hanem 55 éves korig kell részt venni. "Erről a szakszervezetek kevesebbet beszélnek, hogy amiket kértek, azoknak egy jelentős részét befogadtuk" - mondta az államtitkár.



Kijelentette: a legfontosabb cél a pedagógus hivatás elismerése, az, hogy legyen egy önálló, az ő tevékenységükre szabott jogállása a pedagógusoknak, ahogyan az orvosoknak, az ápolóknak is van. A másik cél, hogy a béremelésnek teremtsük meg az alapjait - folytatta Rétvári Bence. Kifejtette: most 114 féle bérbesorolási kategória van, nagyon bonyolult a rendszer. A törvényjavaslat alapján ebből egy teljesítményarányos bérezési rendszer lesz, öt bérsávval, amelyeken belül az egyéni teljesítmény elismerésére nyílik lehetőség.



Az fogja megszabni a tanár bérét, hogy a diákokkal mennyire odafigyelően, odaadóan foglalkozott az előző tanévben, "mit tudott segíteni a gyerekeknek, hogyan haladtak előre a tanítványai, menyire innovatív módszereket alkalmazott", illetve a tanórákon kívül "milyen többletet tett bele" - magyarázta az államtitkár. Hozzáfűzte, számít majd a hátránycsökkentésben, illetve a tehetséggondozásban nyújtott teljesítmény is.



Eddig elsősorban az életkor és a végzettség alapján történt a bérezés, most lehetővé válik, hogy "elismerjük azt, amit a gyerekekért tesznek", "a fizetésében is meg tud jelenni, százezres nagyságrendű összegben" - közölte Rétvári Bence. Hangsúlyozta, ezzel a legjobb tanárokat lehet leginkább a pályán tartani, és a fiatalokat ösztönözni, hogy ne hagyják el a pedagógus pályát, "hiszen a lemorzsolódás a legnagyobb veszély".



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az államtitkár ugyancsak hangoztatta, hogy három hónapig egyeztettek a törvényjavaslatról, és érdemi módosítások történtek a szakszervezetek javaslatai alapján. Kitért arra, hogy rengeteg "álhír, riogatás" volt, például a kötelező óraszám kapcsán, ami nem változik.

"Azt szeretnénk, ha végre megérkeznének az uniós forrásaink, és ezzel egy nagyon nagy léptékű, 75 százalékos béremelést tudnánk megvalósítani 2025-ig" - szögezte le Rétvári Bence.



Megjegyezte: "a baloldali képviselők sportot űznek abból, ki tud több új feltételt szabni ahhoz, hogy az EU-s források megérkezzenek. Felfoghatatlan, miért a pedagógus béremelésben akadályozza a kormány terveit a baloldal" - tette hozzá az államtitkár -, hiszen "ez pénz abban a pillanatban menne tovább a pedagógusokhoz".



"Felfoghatatlan felelőtlenség, hogy valaki az európai parlamenti mandátumát arra használja, hogy megakadályozza azt, hogy a pedagógusok 2025-re átlagosan nyolcszázezer forintot tudjanak keresni" - fogalmazott Rétvári Bence.