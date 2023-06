Kultúra

Elindult a margitszigeti zenélő szökőkút a megszavazott új dalokkal

A főváros 150. születésnapjára új, Budapesthez kapcsolódó dalokkal bővült a Margitsziget déli csücskében álló zenélő szökőkút repertoárja; az új zenék szerdától hallhatók - írta az enbudapestem.hu szerdán.



Mint a Fővárosi Önkormányzat portálján felidézték, márciusban lehetett szavazni arról, hogy milyen zeneszámok legyenek hallhatók a szökőkút működésekor. A több mint húszezer szavazat alapján a komolyzenei számok, gyerek-, pop- és rockdalok mellé bekerült a Budapest Bár Nékem csak Budapest kell, az Animal Cannibals Budapest nyáron sokkal szabadabb, a Wellhello Rakpart, Fábián Juli Like a Child és George Ezra Budapest című száma.



A szavazási listára - a kivitelezővel egyeztetve - olyan dalok kerülhettek fel, amelyekhez látványos vízkép programozható. A zenei programba a nyolc legtöbb szavazatot kapott dal került be, a nemzetközi vonalon George Ezra dala mellett tarolt a Guns N' Roses Sweet Child O' Mine című dala, a Coldplay-től a Paradise, de Andrea Bocelli Time To Say Goodbye áriáját is sokan szerették volna hallani.



A speciális Budapest-blokk minden nap este hatkor indul és egy órán keresztül tart.