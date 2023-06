Eurotransplant

Bidló Judit: a transzplantáció egyedülálló szerepet tölt be az egészségügyben

A transzplantáció egyedülálló szerepet tölt be az egészségügyben, egyszerre testesíti meg az emberi szolidaritást és a legmagasabb szintű professzionalizmust - hangoztatta a Belügyminisztérium egészségügyért felelős helyettes államtitkára kedden Budapesten. Bejelentették azt is, hogy májusban elvégezték a 12 ezredik szervátültetést Magyarországon.



Bidló Judit Magyarország Eurotransplanthoz csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából rendezett konferenciát megelőző sajtótájékoztatón azt mondta, az egészségügynek és az orvostudomány fejlődésének célja az egészség helyreállítása és a rászorulók méltó és minőségi életének biztosítása, ezt felismerve csatlakozott az ország 2013 májusában a legnagyobb európai szervcsere szervezethez (Eurotransplant) és teremtette meg a kormány 2015-ben a magyarországi tüdőátültetések lehetőségét.



Mint mondta, a nemzetközi szív- és tüdőtranszplantációs társaság adatai szerint 1982 és 2011 között körülbelül 100 ezer szívátültetés történt világszerte. Magyarországon mintegy 300 ezer szívelégtelen beteget kezelnek, közülük néhány száznál a szívátültetés lenne a reális alternatíva gyógyulásukhoz. Ez a szám azonban még mindig meghaladja a lehetséges műtétek számát, a krónikus donorhiányt tartják a szívtranszplantációk emelésének fő akadályának, hiszen a világon évente kevesebb, mint ötezer donorszív van - ismertette.



A helyettes államtitkár felidézte: ezért is volt kiemelt jelentősége annak, hogy 2013 májusában Magyarország teljes jogú tagként csatlakozott az Eurotransplanthoz. Az Országos Vérellátó Szolgálat koordinálja a magyarországi szervdonációt, létrehozták a országos szervdonációs regisztert, a laboratóriumuk nemzetközi akkreditációs szerzett.



A magyar várólistán lévő beteg automatikusan felkerül az Eurotransplant várólistára is - mondta, hozzátéve: a csatlakozás sikerességét jelzi, hogy míg 1992 és 2012 között 239 szívátültetést hajtottak végre Magyarországon, addig 2013-2016 között 209-et, az utolsó öt évben pedig 253 ilyen beavatkozás történt.



Kitért arra, hogy a koronavírus-járvány "súlyos következményekkel" járt a transzplantáció területén is. 2019-ről 2020-ra és 2021-re 30 százalékkal csökkent a szervátültetések száma, ennek a ledolgozása most kezdődik.



Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatója arról beszélt, hogy az Eurotransplant-csatlakozás óta minden alkalmas donorszervet átültetnek, szervek "nem vesznek el". A teljes jogú tagság elsősorban egy új és jobb minőségi szintet hozott a szervátültetéseknél - mondta.



A szakember az adatokat ismertetve elmondta, hogy az európai szervezethez történt csatlakozás óta 924 donorszerv érkezett külföldről, amely a 3922 elhunyt donoros hazai szervátültetés 24 százaléka.

Mint mondta, az Eurotransplant-csatlakozás óta jelentően javult a magyar betegek szervhez jutási esélye. A csatlakozáskor 1260 magyar beteg került fel az európai várólistára, az elmúlt tíz évben pedig 5716 új beteg, ez évente átlagosan 640 beteget jelent - ismertette.



Mihály Sándor beszámolt arról is, hogy a teljes jogú tagság óta 342 beteg várakozott sürgősséggel szervre, 74 százalékuknál sikeres átültetés történt, amelyhez a donorszervek 71 százaléka külföldről érkezett.



A tagság előnyei közé sorolta azt is, hogy a sürgősséggel szívre váró betegek várakozási ideje 16 nappal csökkent, az akut szervre várakozó betegek halálozása 26 százalékról 5 százalékra csökkent, amit jelentős előrelépésnek nevezett.



Mihály Sándor ismertetése szerint az elmúlt tíz évben 176 gyerek kapott itthon szervet, a gyerekeknek beültetett vesék 67 százaléka, a májaknak 41 százaléka, a szíveknek 83 százaléka az Eurotransplanttól érkezett.



Hartyánszky István, a Magyar Transzplantációs Társaság elnöke a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy májusban elvégezték a 12 ezredik szervátültetést Magyarországon. A beavatkozás egy vesetranszplantáció volt a Debreceni Egyetemen.



Ez a műtéti szám is azt jelzi - mondta -, hogy jelentős, évtizedes tapasztalattal működnek a hazai programok. A 12 ezer szervültetés közül 9626 vese-, 1277 máj-, 772 szív-, 196 hasnyálmirigy- és 129 tüdőátültetés volt.



Ahogy fogalmazott: a transzplantáció az orvostudomány és az emberiség egyik csodája, hiszen végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő betegeknek nyújtja a legjobb és kizárólagos gyógymódot. Felidézte: Magyarországi 1962-ben végezték el az első transzplantációt; egy élődonoros veseátültetést, majd 1973-ben elindult a vesetranszplantációs program.



Az országban hét transzplantációs központ működik, és a programok fejlődését mutatja az is, hogy míg az első ezer átültetésre 30 évre volt szükség, addig az utolsó ezer eset kevesebb, mit három év alatt történt meg - emelte ki Hartyánszky István.



Nemes Balázs, a Debreceni Egyetem (DE) Klinikai Központ transzplantációs tanszékének tanszékvezetője elmondta, a 12 ezredik műtétet május 10-én végezték el egy 48 éves férfin. A műtét problémamentes volt, kilenc nappal a beavatkozás után a páciens hazamehetett.