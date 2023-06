Pápalátogatás 2023

Erdő Péter: Isten Ferenc pápa látogatásával bátorítani és erősíteni akarta a magyar népet

Hálával tartozunk Istennek, hogy Ferenc pápa látogatásával bátorítani és erősíteni akarta a magyar egyházat és a magyar népet - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek hétfőn Budapesten.



A bíboros a pápalátogatás szervezői, a látogatás eseményein dolgozó önkéntesek és a média munkatársai előtt bemutatott szentmisén kiemelte: a hálaadás a keresztény ember egzisztenciájának lényegét fejezi ki.



Úgy fogalmazott: ezen a szentmisén "különösen hálát adunk Istennek", hogy Ferenc pápa "lelkipásztori szeretettel fordult hozzánk" és "valóban ránk akart figyelni, nem csupán alkalomnak tekintette látogatását, egyéb - bármennyire fontos - ügyek intézésére".



Erdő Péter azt mondta, akkor hiteles a Ferenc pápa magyarországi látogatásáért érzett hálánk, ha "tettekre váltjuk" tanításait.



Ahogy Ferenc pápa fontosnak tartotta kifejezni a betegek, fogyatékkal élők, szegények, menekültek, a társadalom peremén élők iránti szeretetét, úgy kell "nekünk is észrevennünk a saját környezetünkben a rászoruló embereket és segíteni rajtuk".



Ahogy a Szentatya találkozni akart a magyar egyház képviselőivel, úgy kell "nekünk is megélni a helyi egyházi közösséget". Ahogyan Ferenc pápa külön találkozott a fiatalokkal, a tudomány és a kultúra embereivel, úgy kell nekünk is nyitottaknak lenni minden korosztály felé és komolyan venni azt a párbeszédet, amely a szellem világában folyik - tette hozzá.



Végül, ahogyan Ferenc pápa kifejezte nagyrabecsülését Szent István iránt és megismételte Magyarország felajánlását a Szűzanyának a Kossuth téri szentmise végén, "úgy kell nekünk is bizalommal kérni a Magyarok Nagyasszonyának segítségét, vállalni feladatainkat és felelősségünket népünk érdekében, emelt fővel és nyitott szívvel, mint annak idején Szent István király" - sorolta a bíboros.



Erdő Péter köszönetet mondott a találkozás egyházi szervezőinek, az állami hatóságoknak, az önkénteseknek, a tanúságtevőknek és a tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak.



Ferenc pápa köszönetét Michael Wallace Banach apostoli nuncius tolmácsolta. Az érsek-diplomata szerint az egész ország büszke lehet a látogatás sikerére, megszervezésére és lebonyolítására.



Értékelése szerint Magyarország "barátságos arcát mutatta a Szentatyának és az egész világnak", arra emlékeztetve mindenkit, hogy a katolikus hit él és virágzik Magyarországon.



Michael Wallace Banach úgy fogalmazott: "Szeretett Magyarország egész népének, amely három napra tiszteletbeli magyarrá tette Péter utódját, azt mondom: szívből köszönöm".

A szentmise utáni fogadáson Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke köszöntőjében azt kívánta a pápalátogatás közreműködőinek, hogy maga Isten adja meg nekik a "jutalmat és az áldást" azért a szolgálatért, amelyet a pápalátogatás során végeztek.



Azzal a megelégedéssel "örülhetünk a közösen végzett munkának", hogy az "egyházért, a Szentatyáért tettük, és ennél magasztosabb szolgálatot soha senki nem kaphat" - mondta Veres András.



Tóth Tamás, az MKPK titkára, a pápalátogatás nemzeti koordinátora szerint Ferenc pápa magyarországi látogatása idején különleges módon "tapasztalhattuk meg Magagyarországon az egyetemes egyház jelentlétét".



Az MKPK titkára reményét fejezte ki, hogy Ferenc pápa kisugárzása és szavai mindenkit megerősítettek küldetésében.



A szentmisén részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is.



Ferenc pápa április 28. és 30. között tartózkodott Magyarországon apostoli látogatáson.