Katasztrófavédelem: 90 ezer hektáron gyérítik a szúnyogokat

A kifejlett szúnyogok ellen elsősorban földi permetezéssel védekeznek, platós gépjárműre rögzített berendezéssel juttatják ki a készítményt az esti, éjszakai órákban.

A héten 13 vármegye 441 településén, több mint 90 ezer hektáron irtja a szúnyogokat a gyérítési program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) - tájékoztatta az OKF hétfőn az MTI-t.



Azt írták, a kifejlett szúnyogok ellen elsősorban földi permetezéssel védekeznek, platós gépjárműre rögzített berendezéssel juttatják ki a készítményt az esti, éjszakai órákban. A következő napokban a Duna mentén a Szigetközben, a Dunakanyar településein és Szekszárd környékén találkozhatunk ezekkel a járművekkel.



Szúnyoggyérítést terveznek Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegyében, Sopronban és a környékbeli településeken, a Tisza-tónál és a Velencei-tónál. A Szigetközben a jelentős ártalomra tekintettel légi kémiai kezelések is lesznek.



A változékony, gyakran esős időjárás, valamint a folyókon az elmúlt hetekben levonult kisebb árhullámok következtében számos területen tömegesen jelentek meg a szúnyogok. A legnagyobb számban a folyók menti településeken jelentek meg, de az összegyűlt csapadékvíz is sok területen okoz szúnyoginváziót.



A nagyobb tenyészőhelyeket folyamatosan vizsgálják a katasztrófavédelem által megbízott szakértők, ahol lehetséges szelektív, biológiai készítménnyel végeznek lárvák számát csökkentő gyérítéseket. Ennek helyszíneit a gyorsan változó környezeti állapotokhoz igazodva jelölik ki a szakemberek - ismertette az OKF.



A kifejlett szúnyogok elleni védekezés a települések lakott területein történik. Az időpontok megtalálhatók a katasztrófavédelem honlapján, de az érintett önkormányzatok egyedi értesítést is kapnak, amely alapján tájékoztatják a lakosságot.



A meteorológiai előrejelzések szerint a következő időszakban frontátvonulások várhatóak, esős, szeles időben nem végzik el a kezeléseket, azokat későbbre halasztják - tájékoztatott a katasztrófavédelem.