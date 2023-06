Diplomácia

Orbán Viktor: az európai politikának nagy szüksége van olyanokra, akik akarnak valamit

Az európai politikának nagy szüksége van olyanokra, akik akarnak valamit, akikben van még energia, elkötelezettség és szenvedély - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő a spanyol Vox párt elnökével a Karmelita kolostorban folytatott megbeszélés után pénteken.



A miniszterelnök azt mondta: az európai politikában egyre több a "blabla", ismételgetünk dolgokat, amelyekről "magunk se tudjuk már, mit jelentenek", és a végén "nincs akció, nincs cselekedet". Mindeközben Európa folyamatosan veszít versenyképességéből.



Azt is mondta, együtt kell működnie azoknak, akik hasonlóan gondolkodnak, és jelezte, a Santiago Abascallal folytatott megbeszélésen megerősítették elkötelezettségüket a Fidesz és Vox együttműködése mellett.



"Szeretnénk, ha Európában is lenne egy jobboldali fordulat" - tette hozzá Orbán Viktor.



A miniszterelnök olyan pártként értékelte a Voxot, amely szereti a hazáját és ki akar állni mellette, és amelynek fontosak a tradicionális értékek, a család és a történelem, amire a jövőt építeni lehet.



Orbán Viktor Spanyolországról szólva úgy fogalmazott: Spanyolországnak nagy tekintélye van Magyarországon, mindig is "fontos országnak tartottuk, amelynek döntő szava van az európai ügyekben".



"Nagy történelem, nagy nép, nagy szenvedélyek" és "komoly ambíció" - értékelt a miniszterelnök.



Santiago Abascal megerősítette az együttműködés szükségességét azokkal, akik egy sokkal erősebb Európáért küzdenek.



Kiemelte: mélyen elítéli azt az üldözést, zsarolást, amit Brüsszel Magyarország ellen folytat.



Az ideológiai diszkrimináció az igazi veszély az európai egységre - szögezte le, hozzátéve, ez precedenst teremthet. Ma Magyarország és Lengyelország vannak soron, de bármely pillanatban más országokat is pellengérre állíthatnak a brüsszeli bürokraták - vélekedett.



A spanyol politikus elfogadhatatlan kettős mércének nevezte, hogy olyanok döntenek megválasztott politikusokról, akiket nem választottak meg.



Megköszönve Orbán Viktornak a vendéglátást, kiváltságos helyzetnek értékelte, hogy olyan kormányfőtől tanulhat, aki a szabadságért harcolt, aki sikerrel mozdította el Magyarországot a kommunizmus útjáról és fordította helyes irányba.



A spanyolországi választásokról szólva reményét fejezte ki, hogy a Vox párt többséget szerez és így nem kell majd paktumot kötnie senkivel.