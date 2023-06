Koronavírus-járvány

Ismét koronavírusos lett Schobert Norbert - már bánja, hogy beoltatta magát

Az üzletember a napokban tért haza montenegrói nyaralásáról, ám a pihentető utazás ellenére itthon már nem érezte jól magát. 2023.06.02 07:24 ma.hu

Másodszorra is megfertőződött a koronavírussal Schobert Norbert. Az üzletember a napokban tért haza montenegrói nyaralásáról, ám a pihentető utazás ellenére itthon már nem érezte jól magát. Mivel a jelek árulkodók voltak, elvégzett egy koronavírustesztet, aminek az eredménye pozitív lett - írja a Blikk.



A lapnak azt mondta: "Elment a szaglás- és ízérzékem, a lázam is felszökött, a teszt pedig kimutatta, hogy koronavírusos vagyok. Jelenleg teljes izolációban vagyok, nem hagyom el az otthonomat, csak a teraszra megyek ki. Már jobban érzem magam, a hőemelkedésem kezd elmúlni, de az ízeket és a szagokat még mindig nem érzem."



Az üzletember a lapnak elmondta, noha ismét elkapta a vírust, mégsem szeretné a két oltását egy harmadikkal kiegészíteni.



"Már az előző kettőt is megbántam... Több problémát okozott, mint védelmet. A sztrók óta rendszeres orvosi felügyelet alatt állok; félévente járok kivizsgálásokra, és ez már életem végéig így marad. Jelenleg nem látogathatok egészségügyi intézményt, de ha meggyógyulok, mindenképpen meg szeretném vizsgáltatni magam, hogy tudjam, minden rendben."