Oktatás

Az új pedagóguséletpálya-törvény ellen tüntettek Budapesten

Demonstrációt tartott Levegőt címmel a Tanítanék mozgalom és a noÁr mozgalom Budapesten csütörtök délután a Belügyminisztérium épületénél. 2023.06.02 07:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Belügyminisztérium melletti József Attila utcát a rendőrség a rendezvény idejére lezárta, a közúti forgalmat elterelték. Az eseményen részt vett Jámbor András, a Momentum országgyűlési képviselője, valamint Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke is.



Kováts Adél színművész, a Radnóti Színház igazgatója Örkény István egy művéből idézve azt mondta: "állhatunk a barikád innenső vagy túlsó oldalán egy időben és egy személyben, ki merre fordul". Majd gyermekének személyes példáját említve támasztotta alá, milyen fontosak a jó pedagógusok.



Ezután két diák az Egységes Diákfront képviseletében együtt állt színpadra, arról beszéltek, hogy "már több mint ötszáz napja küzdünk ezért az országért", ahol "éhbérért dolgoznak" a tanárokon kívül például a rendőrök és az orvosok is, miközben a parlamentben "bűnözők ülnek".



"Ezt a rendszert csak a nép tudja megdönteni", "ha nincs tanár, nincs jövő" - hangoztatták.



Később egy pedagógus úgy mutatkozott be, mint egy "kihalófélben lévő faj" tagja, hiszen "fiatal, kémia szakos és férfi" tanár. Arról beszélt, hogy egy kezdő tanári fizetésből ötszáz liter tejet lehet venni, amennyit egy tehén húsz nap alatt ad, ő pedig húsz nap alatt keresi meg rá a pénzt.



Horváth Viktória roma aktivista, a Polgár Alapítvány az Esélyekért munkatársa elmondta, hogy egy hatodik évfolyamos gyermek "felelősségteljes szülőjeként" szólal fel. "A roma gyerekek oktatása nem biztosított, a kormány nem vesz minket emberszámba; napszámosnak, gyári munkásnak neveli a gyermekeinket" - jelentette ki.



Végül Törley Katalin, a Tanítanék mozgalom alapítója beszélt. Úgy fogalmazott, "fogy a levegőnk: ki tudja, mikor fogy el teljesen, mikor robbanunk?"



"Szemétdombra a státusztörvénnyel!" - kiáltotta, majd felszólított mindenkit, hogy ragasszák tele a várost a megmozduláson kiosztott 100 ezer matricával.



Törley Katalin a Belügyminisztériumnál bejelentette, hogy a demonstráció véget ért. A tüntető diákok a helyszínen maradtak, és az említett matricákkal teleragasztották a minisztérium homlokzatát, egyikük az ablakrácsokra is felmászott.



Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője a demonstráció után egy a Facebookon közzétett videóben arról beszélt, a Belügyminisztérium elé bejelentett gyűlés szervezője a jogszerű gyűlést befejezetté nyilvánította, de a résztvevők egy kisebb csoportja elindult a város felé. Később közölte, a rendőrség a Széchenyi rakpart Markó utcai lehajtójánál "a céltalanul, tanácstalanul vonulókat" megállította, és a csoport tagjait egyenként igazoltatták.