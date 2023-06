Média

NMHH: eljárást indít a Médiatanács a Karc FM műsorában elhangzottak miatt

Eljárást indít a Médiatanács a Karc FM-ben elhangzottak miatt, a rádió betelefonálós műsorában kirekesztésre alkalmas tartalmak hangozhattak el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa szerint - közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



Bejelentés nyomán vizsgálta a Médiatanács a körzeti vételkörzetű Karc FM február 25-én sugárzott Paláver című betelefonálós műsorát. A hatósági ellenőrzés kiderítette: a műsor egyes részei alkalmasak lehetnek a homoszexuális kisebbség kirekesztésére, az elhangzottak a hallgatókban általánosító, sztereotip gondolatokat alakíthattak ki, ezért a Médiatanács hatósági eljárást indít a Karc FM médiaszolgáltatójával szemben.



A testület emellett döntött egy helyi és egy holland joghatóság alá tartozó televízióval kapcsolatban is.



A holland joghatóság alá tartozó Nick Toons tévécsatornán március 29-én, április 19-én és május 4-én sugárzott A Lármás család című műsorszám több epizódja ellen is bejelentés érkezett a hatósághoz.



A Médiatanács a vizsgálat után megállapította, hogy az epizódokban megjelenő gyors vágóképek, erőteljes hangeffektek félelem keltésére alkalmasak, és a műsorban használt szlengkifejezések is indokolttá teszik az epizódok magasabb korhatári kategóriába történő besorolását. A 6-12 év közötti korosztály ugyanakkor már megfelelően tudja értelmezni a látottakat.



A Médiatanács a felmerült jogsértésekről értesíti a holland társhatóságot (Commissariaat voor de Media - CVDM), és kéri a szükséges intézkedések megtételét.



A Ceglédi Városi Televízió február 1-7. között sugárzott adásának hatósági ellenőrzésekor a Médiatanács megállapította: a médiaszolgáltató több hírműsorszámában is burkolt kereskedelmi közleményt tett közzé azzal, hogy egy helyi utazási iroda elérhetőségeit, kedvezményes árait, útjait ismertette egy riportban. A Médiatanács ezért figyelmeztetésben részesíti a szolgáltatót, és felszólítja, hogy tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.



A Médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is. A legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak.