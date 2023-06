Konferencia

Magyar-amerikai felsőoktatási kapcsolatokról tartottak konferenciát Washingtonban

A magyar-amerikai egyetemi kapcsolatok bővítéséről tartottak konferenciát a két ország oktatási szakembereinek és egyetemi képviselőinek részvételével Washingtonban szerdán.



A magyar nagykövetségen rendezett eseményen magyar részről az egyetemek nemzetközi képzésért felelős vezetői vettek részt, valamint a Tempus Közalapítvány is bemutatkozott. A hazai felsőoktatási intézmények közül képviseltette magát az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Szegedi Tudományegyetem.



Az amerikai partnerintézmények közül a New Yorkban működő Hunter College, a Cleveland State University, valamint Los Angelesből a California State University képviselője volt jelen. A nemzetközi képzéssel foglakozó szervezetek közül a Tempus Közalapítvány munkatársai a magyar diákok külföldi tanulmányairól, valamint külföldi diákok magyarországi lehetőségeiről beszéltek. Daniel Cramer, az amerikai nemzetközi oktatási intézet amerikai diákprogramokért felelős igazgatója (U.S. Study Programs, Institute of International Education) az amerikai felsőoktatás koronavírus-járvány utáni trendjeit mutatta be.



Az amerikai-magyar tudományos csereprogramokról a magyarországi Fulbright hallgatói és kutatói ösztöndíjakat működtető Fulbright Hungary ügyvezetője, Jókay Károly beszélt.



A résztvevőket Takács Szabolcs nagykövet köszöntötte, aki a magyar és az amerikai intézmények közötti együttműködés további erősítéséről beszélt, amelynek a mostani esemény további lendületet ad. Emlékeztetett, hogy a magyar kormány számára az oktatási rendszer minden szintjén kiemelten fontos cél a gyermekek és a fiatal felnőttek fejlődésének elősegítése. Gaál Emese, felsőoktatási együttműködésért felelős washingtoni szakdiplomata hozzátette: "Magyarország méltán büszke világhírű egyetemeire, amelyek a fejlődés motorjai hazánkban".



A konferenciát a 2019-ben megrendezett hasonló esemény folytatásként tartották a New York-i Magyar Főkonzulátus szakmai támogatásával Washingtonban.



A rendezvény egyben kísérőeseménye az Egyesült Államok egyik legnagyobb nemzetközi oktatási konferenciájának és expójának, amelyet az idén 75 éves, washingtoni székhelyű NAFSA (Association of International Educators) nemzetközi oktatási szervezet rendez, amelyen minden évben több ezer, nemzetközi oktatásban dolgozó szakember gyűlik össze tapasztalatcserére.