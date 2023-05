Születésnap

"Taves baxtalo Viktor!" - köszöntötte Kis Grófo Orbánt

Az ország egyik legnépszerűbb mulatós zenésze is felköszöntötte a miniszterelnököt hatvanadik születésnapja alkalmából. A gesztus kölcsönös, hiszen Orbán Viktor is köszöntötte korábban a lassan krisztusi korba lépő Kis Grofót - írja az Index.



"Tisztelt Miniszterelnök Úr! Isten Éltesse Sokáig Születésnapja alkalmából!" - írta közösségi oldalán Kis Grófo. A mulatós császár Orbán Viktor hatvanadik születésnapja alkalmából köszöntötte a kormányfőt.



"Taves Baxtalo Viktor!" - tette hozzá a mulatós király, ami annyit tesz lovári nyelven, hogy "Legyél szerencsés Viktor!"



"Engedje meg, hogy roma nyelven is köszöntsem: Te reszesz tyo rakhagyimaszko gyész but bers szasztesz, bachtalesz, e Devlesko áldási tavel petute taj pe tyi família taj mangav e Devles but bers te tradesz o Ungro andi pácsá le devleszki!" - folytatta bejegyzésében cigány nyelven Kis Grófo, aki a létező legjobbakat kívánta a miniszterelnöknek.