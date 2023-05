60 éves

Születésnapi üzenetek Orbán Viktornak

Hatvanéves lett Orbán Viktor. Ebből az alkalomból az RTL megkérdezte számos hívét és kritikusát, mit kíván a miniszterelnöknek születésnapjára. Voltak, akik elhárították a lehetőséget vagy csak nem reagáltak a megkeresésre, ám akadtak, akik válaszoltak, őket szó szerint idézik.

Deák Dániel, a Megafon tartalomgyártója, a XXI. Század Intézet elemzője:

"A bevándorlási válság, a járvány és a háború évei után kívánom, hogy legyen még sok olyan éve miniszterelnökként, amikor nem valamilyen válsághelyzetet kell kezelnie! Sok erőt, kitartást!"

Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció frakciószóvivője:

"Egy jótanácsot szeretnék adni a miniszterelnöknek születésnapja alkalmából: itt az ideje, hogy sokkal több időt töltsön az unokái, a családja körében - jobb lesz úgy mindenkinek."

Fodor Gábor, a Fidesz alapító tagja, az SZDSZ egykori elnöke, korábbi oktatási, majd környezetvédelmi miniszter:

"El sem hisszük, hogy ilyen gyorsan szalad az idő. Mi még szolgáltunk együtt a Magyar Néphadseregben, hallgattuk közösen Soros Györgyöt a Bibó Kollégiumban és alapítottunk néhány tucat társunkkal karöltve ellenzéki, liberális pártot. Akkor ezért még börtönnel fenyegettek minket. De mi azok közé tartoztunk, akik szabadságot és demokráciát akartak ebben az országban, így mi is történelmet írtunk a magyar néppel együtt. Mit is kívánhatnék e mozgalmas, közel négy évtized után? Egészséget, családi örömöket és azt, hogy soha ne felejtsük el, amit együtt tanultunk meg: a szabadság, a méltóság és a biztonság adja a gerincet a büszke polgári léthez. Boldog születésnapot Viktor!"

L. Simon László, korábbi kultúráért felelős államtitkár, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója:

"Miniszterelnök úrnak felelősségteljes munkájához sok erőt és jó egészséget kívánok! Isten éltesse!"

Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt társelnöke:

"Én 14. havi nyugdíjat szeretnék neki kívánni."

Schmuck Andor egy Goethe-idézetet küldött:

"Ha egy szép élet vágyát őrzöd,

A múlttal nem szabad törődnöd,

S mindig úgy tégy, ha veszteség ér,

Mint hogyha újjászülten élnél.

Mit akar? - kérdd meg minden naptól.

És minden nap felel majd akkor:

Tetteidnek tudjál örülni,

Más tetteit tudd megbecsülni;

Főként ne gyűlölj egy embert se,

S a többit hagyd az Úristenre!"

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a Magyar Kultúráért Alapítvány feje:

"Miniszterelnök úrnak leginkább egészséget kívánok. A többit ő kiküzdi magának, legalábbis az elmúlt hatvan éve ezt bizonyítja."

Gyöngyösi Márton, a Jobbik - Konzervatívok elnöke:

"Mivel Orbán Viktor szemmel láthatóan elfáradt, jókora pihenésre lenne már szüksége. Ezért születésnapja alkalmából nagyon boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki. A strómanjai útján felhalmozott vagyonból beszállhatna esetleg Elon Musk űrkutatási programjába, hogy híres-hírhedt magyarként ott legyen az első telepesek között, akik megszállják a Marsot."

Iványi Gábor, lelkész, az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője:

"Az élet rövid, de mégis itt dől el, hol töltöd az örökkévalóságot..."

Pap Rita és Bodnár Attila, popzenészek (közösen válaszoltak):

"Figyelemmel kísérve az Ön politikai tevékenységét 1998 óta - fontos állomáshoz érkezett. A 60. születésnap mindenki életében egy fontos mérföldkő. Ilyenkor visszatekintünk, összegzünk jót, rosszat és szerencsés esetben még hosszú évekre tervezgetünk. Ezen fontos ünnep alkalmából kívánunk Önnek hasonló kitartást, elszántságot tervei megvalósításához, de e mellé kívánunk több szabadidőt, szeretetteljes családi együttlétet, és ami a legfontosabb: egészséget, ami nélkül semmi sem érhető el. Ugyanezeket kívánjuk egyben a családjának is, hisz ők is nagyon fontos részei az életnek és igazi BOLDOGSÁG csak ott lehet, ahol a közvetlen környezet is boldog, elégedett és egészséges! Őszinte elismeréssel az eddig elért eredményekért szeretettel köszöntjük! Boldog születésnapot tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!"

Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő:

"Ha az én munkám sikeres, akkor a következő évei rosszabbak lesznek, mint a korábbiak, ezért álságos lenne tőlem bármilyen jókívánság. Annyit azért kívánhatok, hogy már ne sokáig nyomja a közügyek súlya a vállát!"

Pataky Attila, az Edda Művek frontembere:

"Tisztelt Miniszterelnök úr, Kedves Viktor! Azt gondolhatná bárki, hogy aki ennyi ideje tud egy ország Vezetője lenni, annak csak megszületni volt nehéz. De mi látjuk-tudjuk, hogy egy ilyen világban Neked nem könnyű vagy talán Neked a legnehezebb. Kívánunk a következő 60 évedhez erőt, egészséget és kérjük a teremtő Isten ezer áldását Rád!"

Szanyi Tibor, az ISZOMM elnöke:

"Általában is elmondható, hogy mindenkinek olyat igyekszem kívánni, amelynek sikeréhez valamelyest magam is hozzá tudok járulni. Ezeket a jeles napokon természetesen külön ki szoktam hangsúlyozni. A nyugdíjaskor felé közeledő Orbán Viktornak azt kívánom, hogy a lelkiismeretével való könnyebb elszámolás végett mihamarabb találja meg a módját a magyar emberektől elorzott vagyon visszaszolgáltatására, s ebben úgy tudok a segítségére lenni, hogy a választópolgárok számára politikai alternatívát építek. Orbán Viktornak így nem kell azon feszengenie, hogy az ország éléről lelépve, majd a tőle és társaitól elvárt beszolgáltatást követően vajon mi lesz a magyar nép sorsa."

Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész:

"Isten éltesse sokáig, hitben, erőben, egészségben."

Szabó Tímea, a Párbeszéd - Zöldek frakcióvezetője:

"Azt kívánjuk Orbán Viktornak, hogy legalább két hétig éljen meg az átlagnyugdíjból. Azt kívánjuk Orbán Viktornak, hogy hajoljon bele egy olyan szakszerű, kifogástalan rendőri intézkedésbe, amelyet Pintérék alkalmaztak a tüntető diákokkal szemben. Azt kívánjuk Orbán Viktornak, hogy újra olvashassa a Népszabadságot. Azt kívánjuk Orbán Viktornak, hogy egy hónapban éljen meg annyi pénzből, amennyiből egy általános iskolai magyartanár. Azt kívánjuk Orbán Viktornak, hogy próbáljon meg egyszerű állampolgárként időpontot kérni állami CT-vizsgálatra, de kérjük, ne csodálkozzon, ha csak 2024-re kap. Azt kívánjuk Orbán Viktornak, hogy még több ellopott közpénzmilliárdból leigazolhassa végre Lionel Messit és Cristiano Ronaldót, és a Felcsút veretlenül nyerje meg a Bajnokok Ligáját. Azt kívánjuk Orbán Viktornak, hogy kezdjen el gondolkodni, tényleg Vlagyimir Putyin-e a legjobb barátja."