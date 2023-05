Születésnap

Így ünnepli 60. születésnapját Orbán Viktor

Orbán Viktor ma, azaz május 31-én ünnepli a születésnapját, idén tölti be a 60. életévét. A kerek évforduló ide vagy oda, a kormányfő nem szeretett volna nagy ünnepséget, ugyanis a nap folyamán fontos találkozói és megbeszélései lesznek a Karmelita kolostorban.



A Blikknek a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy köszöni az érdeklődést és a jókíváncságokat, majd hozzátette, "ez is csak egy munkanap".



"Egy dolog azonban nem maradhat el: mint minden évben ezen a napon, most is meglátogatom majd az édesanyámat"- jelentette ki a kormányfő, aki este a Puskás Arénában az AS Roma-Sevilla Európaliga-döntőt fogja megnézni, és a helyszínen tárgyal majd az Európai Labdarúgó-szövetség prominenseivel.



A lap úgy tudja, hogy Orbán Viktor a szűk családjával, feleségével, gyermekeivel és unokáival majd csak a hétvégén fog ünnepelni, ugyanis szerdán hivatalos külföldi útra indul.