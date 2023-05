Honvédelem-Koszovó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a magyar katonák bizonyították rátermettségüket

A magyar katonák bizonyították rátermettségüket, azt, hogy bízhatunk bennük, rendületlenül helytállnak, bármilyen feladat elé is kerülnek külföldön vagy itthon - mondta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, a Koszovóban megsérült katonákat hazaszállító repülőgép landolását követően újságíróknak.



A 12 sérültet szállító katonai gép nem sokkal délután 3 óra előtt szállt le a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren. A miniszter a gép érkezése után a fedélzeten néhány szót váltott a katonákkal.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf ezt követően újságíróknak nyilatkozva kiemelte: a magyar katona ismét helytállt, hősiesen teljesítette kötelességét.



"Nemzetközi kötelékben, olasz-amerikai parancsnokság alatt került az a magyar manőverező század bevetésre tegnap Koszovóban, amelyik a tüntetőkkel került összetűzésbe" - közölte.



A miniszter elmondta: "összesen 27 sérültünk van, 12-en jöttek a repülőgépen most".



Közölte azt is, mindenkinek, a súlyosabb sérülteknek is stabil az állapotuk, életveszélyes sérült nincs. A hazaérkezett sérültek találkozhatnak családtagjaikkal, majd a Honvédkórházba szállítják őket.



A miniszter kitért arra: a katonák elmondták neki, hogy "az incidens sokáig tartott és rendkívül erőteljes volt".

MTI/Illyés Tibor

A magyar katonák a sérülésük ellenére is bátran helytálltak, többen - akik erre képesek voltak - visszamentek a feladat végrehajtására - mondta.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Magyarország számára nagyon fontos a Nyugat-Balkán stabilitása, Magyarország nemcsak diplomáciailag, gazdaságilag, de katonailag is jelen van, a NATO által biztosított KFOR-misszió keretében.



Emlékeztetett: ez a misszió jelenleg olasz parancsnokság alatt áll, korábban Kajári Ferenc vezérőrnagy volt a KFOR parancsnoka.



Elmondta, Kajári Ferenc most a Honvéd Vezérkar főnökének helyetteseként győződött meg a magyar katonák feladatteljesítéséről, a sérültek ellátásáról és biztonságos hazaszállításukról.



A tárca vezetője kiemelte: a kormány és személy szerint ő is rendkívül büszke arra, hogy a magyar katonák bizonyították rátermettségüket, azt, hogy bízhatunk bennünk és rendületlenül helytállnak, bármilyen feladat elé kerülnek külföldön vagy itthon.



A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a hazaérkezett 12 sérült közül 11-en a hódmezővásárhelyi MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál szolgálnak, egyikük pedig tartalékos katona.



A NATO békefenntartó erejében (KFOR) részt vevő katonákat hétfő délután vetették be tömegoszlatási feladatokra a koszovói Zvecan település polgármesteri hivatalánál. Az ott összegyűlt tömeg a korábbi választás eredménye miatt vonult utcára.



A sérült magyar katonákért hétfő este indult a honvédség repülőgépe, amelynek fedélzetén ott volt Kajári Ferenc.