Jog

Varga Judit: az Európai Parlament baloldali többségének nem tetszik Magyarország békepárti álláspontja

Az igazságügyi miniszter szerint ezért akarják megakadályozni, hogy a 2024 második félévében Magyarország töltse be az uniós tanácsi elnökséget 2023.05.30 12:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Parlament azért kívánja megakadályozni, hogy a 2024 második félévében Magyarország töltse be az uniós tanácsi elnökséget, mert az intézmény baloldali többségének nem tetszik Magyarország békepárti álláspontja - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter Brüsszelben kedden.



Varga Judit, a tagországok európai ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, az EP kezdeményezése az intézmény frusztrációját mutatja, hiszen a magyar tanácsi elnökség egyik prioritása az lesz, hogy a jogállam, a jogállami elvek működését az európai uniós intézmények munkájában is ellenőrizze.



Magyarország ellenőrizni kívánja egyebek mellett, hogy az Európai Parlament, mely "korrupciós botrányokban fürdik", betartja-e saját szabályait és az uniós jogelveket. Ellenőrizni akarja továbbá, hogy az Európai Parlament az európai demokráciát és az európai állampolgárok, vagy saját hatalmi érdekeit érdekét szolgálja-e - emelte ki az igazságügyi miniszter.



"Az Európai Parlament nem tiszteli sem a demokráciát, sem a jogállamot, hiszen olyan kezdeményezéssel szeretne élni ezen a héten, ami egyértelműen szembe megy az európai uniós szerződésekkel" - fogalmazott.



Varga Judit, az uniós tanácsnak a jogállamiság betartása ellenőrzésére, az uniós szerződések hetes cikke szerint Magyarországgal szemben indított eljárásról folytatott keddi meghallgatást "beteg, megfáradt eljárásnak" nevezte.



Kijelentette: egyértelmű, hogy az EP kezdeményezérére öt évvel ezelőtt kezdett eljárás esetében továbbra is politikai nyomásgyakorlásról van szó.



"Korábban a bevándorlást ellenző álláspontunk volt a probléma, aztán a családok védelme, majd pedig a magyar kormánynak, a magyar emberek által támogatott békepárti álláspontja nem tetszik az Európai Parlament baloldali többségének" - fogalmazott.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy a hetes cikk szerinti eljárás nincs összefüggésben az uniós tanács elnöki tisztségével. Az elnökség kötelesség és megtiszteltetés, nem pedig egy olyan jog, amit el lehetne venni egy országtól - hangoztatta.



Az uniós parlamentnek "nem osztottak lapot" abban a kérdésben, hogy ki tölti be az unió tanácsának soros elnöki pozícióját - húzta alá.



Az Európai Parlamentet a maga helyén kell kezelni. Az EP a megoldás helyett mindig a probléma részévé akar válni. Ahelyett, hogy egyes európai politikusok a saját választóik igényeivel foglalkoznának, egy ország demokratikusan megválasztott kormányát és szavazóit támadják. Éppen ezért a legfontosabb, hogy az európai polgárok levonják a tanulságot és véleményt mondjanak a jövő nyár elején esedékes európai parlamenti választásokon - tette hozzá Varga Judit.