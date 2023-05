Szúnyogirtás

Katasztrófavédelem: 85 ezer hektáron irtják a héten a szúnyogokat

A héten 85 ezer hektárnyi területen irtják a szúnyogokat a szakemberek - tájékoztatta a szúnyoggyérítési program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden az MTI-t.



Ez annál is inkább szükséges, mert az elmúlt időszakban a nyugati és középső országrészben a folyókon levonult árhullám miatt jelentős méretű szúnyogtenyésző helyek jöttek létre - tartalmazza a közlemény.



A vízpartokon a szúnyogok tömeges jelenléte érzékelhető, szaporodásukat a meleg időjárás is segíti - tették hozzá.



Mint írták: a következő napokban a földön járműről permeteznek Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Zala vármegyében, a Duna mentén Komárom térségében, a főváros szúnyogártalommal érintett kerületeiben, a Csepel-sziget és környékének településein, valamint Dunaújváros, Baja és Mohács térségében.



A jelentős ártalomra tekintettel az országos tisztifőorvos ideiglenes engedélyével a leginkább érintett szigetközi településeken légi kémiai kezelések is lesznek - fűzték hozzá.



A közlés szerint a szakemberek továbbra is folyamatosan megfigyelik az árterületeken lévő tenyészőhelyeket. A felderítések alapján jelölik ki a biológiai lárvagyérítés helyszíneit.



Végül felhívták a figyelmet arra, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogértalom csökkentése érdekében, azzal, hogy rendszeresen kiüríti a ház körül található vízzel telt edényeket, hordókat, játékokat.



Ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat - olvasható az OKF közleményében.