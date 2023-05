Választás

Átvette mandátumát Kammerer Zoltán polgármester Gödön

A háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozót a május 14-i időközi képviselő- és polgármester-választáson választották Göd új polgármesterévé és az 5. választókerület képviselőjévé. 2023.05.24 20:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ünnepélyes keretek között átvette mandátumát szerdán Göd frissen megválasztott független polgármestere, Kammerer Zoltán.



A gödi Gróf Széchenyi Ödön parkban tartott eseményen az ünnepélyes eskütételt követően az új polgármester a terveiről beszélve kiemelte: erős, összetartó közösséget kíván Gödön építeni. Mint fogalmazott, a legfontosabb Göd és a békesség, leginkább testületen belül, mert meggyőződése, hogyha bent béke van, akkor az kihat a népességre, a lakosságra is.



Hozzátette: hisz abban, hogy a testülettel "egy irányba tudnak evezni".



Kammerer Zoltán hangsúlyozta, hogy minden gödit szeretne képviselni, a következő napok konkrét lépéseit ismertetve pedig egyebek mellett az önkormányzat működésének felülvizsgálatáról, egy új szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról és a költségvetés áttekintéséről beszélt. Szólt arról is, hogy szeretné, ha Göd rövid időn belül szebb, tisztább, rendezettebb település lenne.



A városban lévő vállalatokkal és az ideérkező vendégekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: "a szabályokat mindenkinek a legszigorúbban be kell tartani".



Beszélt arról is, hogy monitoringkutakat fognak létesíteni, folyamatosan mérni fogják a víz, a levegő minőségét és a zaj szintjét. Ezeknek az eredményeknek a lakosság számára állandóan elérhetőek kell lenniük. "Bármely érték is közelíteni fog a megengedett mértékhez, határhoz, azonnal értesíteni fogjuk az illetékes hatóságot" - mondta.



A háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó a park mellett található kajak-kenu szakosztály kikötőjére utalva elmondta, hogy a mandátumátadó helyszíne azért különleges számára, mert 36 évvel ezelőtt itt kezdődött el élete egyik legmeghatározóbb fejezete.



Tuzson Bence, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy Kammerer Zoltánt a szavazók 57,31 százaléka választotta meg, és ilyen arányban még soha nem választottak polgármestert Gödön. Ez nagyon nagy felhatalmazás, amivel élni kell, de óriási felelősség is - mondta, hozzátéve: azt kívánja, hogy "mostantól kezdve Göd városa legyen a béke és egyetértés városa".



