Állati

A látogatók előtt született meg egy tevecsikó a Szegedi Vadasparkban - videó

Április elején igazi különlegességben lehetett része a Szegedi Vadaspark látogatóinak, élőben követhették nyomon egy tevecsikó születését, a kis csődör azóta megerősödött, szépen beilleszkedett a felnőttek közé - tájékoztatta Veprik Róbert igazgató szerdán az MTI-t.



A csikó születése zökkenőmentes volt, édesanyja, Góbi igazán tapasztalt anyuka, aki a gondozókat se engedte a kis csődör közelébe. Édesapja, a dortmundi származású Moha a karám túloldaláról szemlélte az eseményeket.



Ahogy a többi patás állat, a tevék is fejletten születnek, és pár órásan fel tudnak állni. A természetben muszáj ez a gyorsaság, hiszen ők a legvédtelenebbek a ragadozókkal szemben, így veszély esetén nekik is a csapattal kell tudni menekülni. A vadasparkban született csődört ilyen veszély nem fenyegeti, családjával békésen szénázik és fedezi fel a világot, valamint egyre bátrabban mutatja meg magát a látogatóknak is.



Kétféle teve él a Földön, az egypúpú (Camelus dromedarius) Afrikában, a kétpúpú (Camelus bactrianus) Ázsiában. Az állatkertekben a kétpúpú teve háziasított változatát tartják, amely nem is annyira számít egzotikusnak a Kárpát-medencében, mint sokan gondolnák. A Közép-Ázsiában mintegy 4500 éve háziasított kétpúpú tevét már a honfoglaló magyarok is ismerték, majd a török hódoltság korában is előfordultak hazánkban.



A közhiedelemmel ellentéten ugyanis a kétpúpú tevék nem trópusi, hanem mérsékelt égövi sivatagos, félsivatagos élőhelyről származnak. Kiválóan alkalmazkodnak az extrém időjárási körülményekhez, hiszen élőhelyükön nyáron rendkívül meleg van, télen pedig jóval hidegebb az időjárás mint Közép-Európában. Jelenleg is élnek vadtevék, azonban súlyosan veszélyeztetettek, mindössze kisebb csapatai maradtak fenn a Góbi-sivatagban, számuk az ezret sem éri el.



A nőstény teve egy utódnak ad életet 13 havi vemhesség után, a csikóját egy-másfél éves koráig neveli.



A tevék a Szegedi Vadaspark látogatóinak kedvencei közé tartoznak, többször születtek már csikók az állatkertben. A csikók közül akadt olyan, amely - hogy szokja az emberek közelségét - gondozója vezetésével sétákat tett a vadaspark útjain. A szegedi állatkertben az óvilági tevék mellett valamennyi dél-amerikai rokonuk is megtekinthető: a veszélyeztetett és félénk vikunya, a termetes guanakó, valamint a két háziállat, a szelíd alpaka és láma.