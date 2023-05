Híresség

Tovább romlott Galambos Lajos állapota a börtönben: már a mákos tésztát is csak turmixolva tudja megenni

Mint ismeretes, Galambos Lajos április 26-án vonult be a baracskai börtönbe, hogy megkezdje három év, hat hónapos büntetését, amit gáz-, víz- és áramlopási ügye miatt kapott. Egészségi állapota már akkor is rossz volt, a helyzet pedig azóta csak romlott. Nemrég az ügyvédje, dr. Csontos Zsolt járt bent nála, a zenész rajta keresztül üzent.



"Egyre gyengébb vagyok, nagyon keveset eszem, már alig vagyok képes a pépesített, turmixolt ételek elfogyasztására is. Nem kapok külön ételeket, ugyanazzal kell beérnem, mint a többi fogvatartottnak, csak éppen azokat a kajákat turmixolva tudom elfogyasztani. Mindenki elképzelheti, milyen, amikor a mákos tésztából egy kocsonyás, nyúlós massza lesz, és azt kell megennem. Már nem tudtam mit kitalálni, hogy valamennyi kalóriát azért bevigyek a szervezetembe, így kacsazsírt szoktam tenni a teámba, azt szürcsölöm el. Mivel a gyomrom már nem bírja a sok leturmixolt ételt sem, kértem, hogy szinte csak leveseket kapjak, legalább azoknak a levét meg tudom inni. Hiába vagyok a bevonulásom óta az egészségügyi részlegen, a betegszobán sem javultak az egészségügyi értékeim, sőt: vannak, amelyek romlottak is" - idézi Galambost a Blikk.



A zenész hozzátette: "Az rendben van, hogy bezártak ide, de az egészségem további romlásával nem akarok fizetni."



Galambos Lajos továbbá elárulta: napi szinten beszél telefonon a családjával, és nemrég misén is járt a börtönben, ahol ő olvashatta fel a példabeszédet.