Ukrajnai háború

Orbán Viktornak üzent az ukrán külügyi szóvivő

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentéseit csak a Kreml támogatja, Ukrajna pedig készen áll arra, hogy felszabadítsa az összes, Oroszország által megszállt területét - jelentette ki Oleh Nyikolenko ukrán külügyi szóvivő kedden a Facebookon.



"Orbán Viktor magyar miniszterelnök Oroszország Ukrajna elleni agresszióját kommentálva azt mondta, mindegy, ki kit támadott meg. Meggyőződése, hogy Ukrajna nem képes megnyerni a háborút. A Kremlnek örülnie kell: a magyar kormányfő levette Oroszországról a felelősséget az Ukrajna elleni agresszióért" - írta Nyikolenko. Emlékeztetett arra, hogy egyes európai politikusok tavaly még azzal érveltek: Ukrajnának nincs esélye 72 óránál tovább kitartani. "Tévedtek akkor is, és most is tévednek. Ellentétben az ellenállás nélküli kapituláció híveivel az ukránok folytatják a harcot területeik orosz megszállás alóli teljes felszabadításáig. Ez az egyetlen módja a béke helyreállításának, és nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságának szavatolása érdekében is" - hangsúlyozta a szóvivő. Kiemelte: most rendkívül fontos az erőfeszítések összefogása annak érdekében, hogy Ukrajnának "mindene meglegyen" Oroszország mielőbbi legyőzéséhez.