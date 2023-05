MNB

Új 100 forintos emlékérme jelent meg a 175 éves Magyar Honvédség tiszteletére

Fotó: MNB

A Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 100 forintos forgalmiérme-emlékváltozatot bocsát ki kedden, egymillió példányban - közölte a jegybank az MTI-vel.



A közlemény szerint a kibocsátás a magyar honvédelem napjához igazodik, ami kormányhatározat alapján 1992. óta annak az emléknapja, hogy a magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21-én a honvédsereg háromhetes ostrom után visszafoglalta Buda várát.



A kibocsátott 100 forintos érme névértékes oldala megegyezik a jelenleg forgalomban lévő érme címletoldalával, a tematikus oldalon azonban a Magyar Honvédség alapértékeit jelképező motívumok láthatóak Kovács Zoltán szobrászművész tervezésében - írták.



Az érme belső magjában a Magyar Honvédség jelmondata: "A Hazáért" felirat, a külső körgyűrűben, gyöngysorszegélyen belül, köriratban fent a "Magyarország", lent a "175 éves a Magyar Honvédség" felirat, valamint a "2023" verési évszám olvasható - ismertették.



Az érme anyagösszetétele és mérete megegyezik a készpénzforgalomban használt 100 forintos érmével, használható lesz fizetéskor is.



Az egymilliós keretből 12 ezer darab az első napon normál verdefényes veretként sorszámozott díszcsomagolásban lesz elérhető, amelynek hátoldalára a sorszámon kívül egy egyedi QR-kódot tartalmazó matricát is elhelyeznek. Az MNB Pénzmúzeum nevű mobilapplikációjának segítségével a díszcsomagolt első napi veretet a tulajdonosa digitálisan is regisztrálhatja - írták.



Az új 100 forintos érme gyűjtői termékként, 20 darab érmét tartalmazó rolnikban is elérhető lesz - áll a közleményben.