Oktatás

Továbbra is az oktatás átfogó reformját követeli a PSZ kongresszusa

Továbbra is az oktatás átfogó reformját követeli a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), amely a hétvégén tartotta tisztújító kongresszusát. A testület július 1-jével Totyik Tamást választotta a PSZ elnökévé, akkor jár le Szabó Zsuzsa eddigi vezető mandátuma.



A szervezet az MTI-hez vasárnap eljuttatott záróközleményében azt írta: a kongresszuson megállapították, hogy "az egy éve megalakult a kormány nem hozott semmilyen érdemi döntést az oktatásban kialakult válság problémáinak megoldására".



Kifejtették: a kormány nem döntött a tanulók terheinek csökkentéséről, egy a 21. század kihívásaira választ adó alaptanterv létrehozásáról, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásáról az oktatásban, a világnézetileg semleges és hatékony oktatás feltételeinek megteremtéséről, az oktatásban dolgozók presztízsének emeléséről, az érdemi társadalmi párbeszéd megteremtéséről.



Mindezek tükrében a PSZ kongresszusa 11 pontban fogalmazta meg követeléseit.



Követelik, hogy a kormány vonja vissza a státusztörvény tervezetét, emeljék meg és fizessék ki januárig visszamenőleg a pedagógusok emelt bérét, részesítsék azonnali 30 százalékos béremelésben a nevelést és oktatást segítőket, valamint a technikai dolgozókat, adjanak garanciát a béremelések értékállóságára, valamint vonják vissza az oktatásban dolgozók sztrájkjogát korlátozó döntéseket.



Követeléseik között szerepel az is, hogy kezdődjön meg azonnal a közoktatás reformjának előkészítése a Magyar Tudományos Akadémia és az érdekképviseletek bevonásával, alakítsák át pedagógusképzést, szervezzék önálló minisztériumba a közoktatást, a felsőoktatást és a szakképzést, fordítsák a GDP 6 százalékát az oktatásra, állítsák vissza a pedagógusok társadalmi presztízsét, továbbá azonnal fejezzék be "a közoktatás további felszabdalását és a pedagógustársadalom megosztását".



"Ha a kormány nem hoz mielőbb érdemi döntéseket az ország jövőjét meghatározó köznevelés és szakképzés helyzetének javításáról, nem vonja vissza a státusztörvény tervezetét, végső eszközként lehetővé tesszük minden köznevelésben dolgozónak: lemondásukat/felmondásukat helyezzék letétbe a Pedagógusok Szakszervezete fővárosi és megyei irodáiban" - áll a nyilatkozatban.