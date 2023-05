Állatvédelem

Súlyos állategészségügyi szabálysértéseket tárt fel a Nébih egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szarvasmarhatartónál

Súlyosan és többszörösen jogsértő állattartási gyakorlat miatt intézkedtek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei egy tornaszentjakabi (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) állattartónál - tájékoztatott a hivatal csütörtökön az áprilisi esetről.



A közlemény szerint a helyszínen bejelentés nélkül, jogsértően tartottak szarvasmarhákat. A Nébih az állatok tartóival szemben hatósági eljárást indított, ami jelenleg is folyamatban van.



Az ellenőrök a bejárás során 3, szalmával letakart tehén tetemét, valamint 10, különböző bomlottsági állapotú borjútetemet és további állati testrészeket találtak.



A telepen a Nébih ellenőrei azonnali hatállyal forgalmi korlátozást rendeltek el az állomány ismeretlen állategészségügyi státusza, a nyomonkövethetőség, valamint a kötelező nyilvántartások hiánya miatt. Olyan alapvető dokumentumok hiányoztak, mint az állomány-nyilvántartás, a gyógykezelési, a takarmányozási és a látogatási napló, de az állatok állategészségügyi felügyeletének ellátására sem volt írásbeli szerződés szolgáltató állatorvossal. A helyszínen az alapvető infrastrukturális feltételek, például járműfertőtlenítő, fekete-fehér öltöző, karantén istálló, boncolásra alkalmas hely, trágyatároló sem voltak adottak.



A szakemberek az állatvédelmi és -jóléti követelmények súlyos megsértését tapasztalták. A helyszínen nem voltak az időjárás viszontagságaitól óvó létesítmények, istálló vagy féltető, valamint az ezt részben pótló természetes adottságokat sem biztosították az állatok számára. Az állatokat penésszel szennyezett takarmánnyal etették, a legelésre szolgáló bekerített terület pedig vegetációmentes, letaposott, sáros és felázott volt.



A szakemberek az állatok tartására, takarmányozására vonatkozóan állatvédelmi kötelezéseket rendeltek el, valamint az állattartókkal szemben hatósági eljárás indult. Az eljárás, valamint a bírság megállapítása folyamatban van. Mivel a jogsértések bűncselekmény gyanúját is felvetették, így a hivatal ellenőrei a helyi rendőrkapitányságot is értesítették, akik szintén kiszálltak a helyszínre.