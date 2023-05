NMHH

Médiatanács: trágár zeneszám miatt kapott bírságot a Base FM

Megbírságolta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Base FM szolgáltatóját, mert az adó a reggeli órákban tűzte műsorára a Topshit című dalt, amely a testület szerint nyelvezete és üzenete alapján is káros lehet a 16 éven aluliakra.



Az NMHH kommunikációs igazgatóságának az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint trágár kifejezések és szexuális utalások miatt nyújtott be panaszt a médiatanácshoz egy hallgató a Budapest 96,4 MHz-es frekvencián sugárzó körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű Base FM rádió műsorán tavaly december 12-én, a reggeli műsorsávban sugárzott Topshit című zeneszám miatt.



A hatósági ellenőrzés alapján a médiatanács megállapította, hogy a dalt egy "12 éven aluliak számára nem ajánlott" műsorszám részeként szerkesztették adásba, azonban a zeneszám nem felelt meg ezen korhatári kategória szempontjainak, az a közvetített üzenet és a trágár nyelvezet miatt is káros lehet a 12-16 év közötti korosztály személyiségfejlődésére.



Ennek megfelelően a zeneszámot "16 éven aluliak számára nem ajánlott" korhatári kategóriába sorolva, ehhez illeszkedő időpontban - 21 óra és reggel 5 óra között - kellett volna sugározni. A médiatanács a Base FM médiaszolgáltatóját 300 000 forint bírsággal sújtotta.



A médiatanács arról is döntött, hogy ideiglenes hatósági szerződést köt a nagykőrösi szafariparkot üzemeltető vállalkozással a Nagykőrös 88,6 MHz-es rádiós frekvencia használatára a május 20. és november 5. közötti időszakra.



Hozzátették: a nyitvatartási időben a látogatók információkat kaphatnak a park programjairól, azok kezdési időpontjairól, illetve a tájékoztatók között a szafari tematikájához illő zene lesz hallható. A parkban a cirkuszok munkájából kivont vadállatok töltik hozzájuk méltó szép környezetben a megérdemelt pihenésüket a nemzetközi állatvédelmi irányelveknek megfelelően - írták.