Diplomácia

Orbán Viktor: Magyarország minden béketervet támogat

Magyarország, amely a béke oldalán áll, minden béketervet támogat, mert nem tudjuk, végül melyik visz sikerre, de ha nem tesszük meg az első lépést, sohasem jutunk el a békéig - mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki horvát és szlovén újságírók kérdéseire válaszolt a bledi kereszténydemokrata internacionálé (CDI-IDC) vezetőségi ülésének alkalmával csütörtökön.



A magyar kormányfő rámutatott: kétféle gondolkodásmód létezik az ukrajnai háború jövőjét illetően, az egyik szerint van mód a konfliktus katonai rendezésére, míg a másik szerint nincs lehetőség erre, ezért inkább tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.



Orbán Viktor hozzátette: egyelőre még a konfliktus valódi természetét sem sikerült tisztázni, egyesek szerint proxyháború zajlik Ukrajnában, míg mások valódi háborúról beszélnek a felek között.



Senki sem tudja, milyen béketervnek lenne esélye a sikerre, Magyarország éppen ezért minden kezdeményezést támogat, és kész arra, hogy akár közvetítőként, akár a későbbi tűzszüneti tárgyalások helyszíneként eszköz legyen a békét keresők kezében - hangsúlyozta a miniszterelnök.



Orbán Viktor elmondta: az ukrajnai háború tekintetében Magyarország kötődése és hozzáállása a személyes érintettség miatt tér el a térségbeli országokétól.



Ukrajna a szomszédunk, ahol magyar kisebbség él, és a háború magyar életeket is követelt - jegyezte meg.



A konfliktus nemcsak Ukrajnának, hanem Magyarországnak is "személyes nemzeti veszteség" - fűzte hozzá.



Az európai békekerettel kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte: az alapot eredetileg az európai biztonságért hozták létre, nem az ukrajnai háború miatt. A keret célja, hogy Európa-szerte erősítse a biztonságot, de eddig elsősorban Ukrajna támogatására fordították a pénzt - mutatott rá.



Magyarország szerint tisztázni kell, hogy az alap továbbra is az eredeti célokat, az összeurópai biztonságot szolgálja, vagy átalakul Ukrajna katonai támogatásának eszközévé, ezért blokkolja a további kifizetéseket - magyarázta a kormányfő.



A szlovéniai Bledben tartja a kereszténydemokrata internacionálé (CDI-IDC) kétnapos végrehajtó bizottsági ülését Biztonság, igazság, béke mottóval. Orbán Viktor a világszervezet egyik alelnökeként vesz részt az eseményen.