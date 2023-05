Közlekedés

Orbán Viktor: régi ígéretünket váltottuk be, 110-zel lehet repeszteni Szerencsre

Régi ígéretünket váltottuk be, szerdától 110-zel lehet repeszteni Szerencsre - írta a miniszterelnök közösségi oldalán a 37-es főút Gesztely és Szerencs közti 19 kilométeres, mintegy 38 milliárd forintból négysávosított szakaszának átadása alkalmából.



Orbán Viktor a bejegyzésben arra buzdította az autósokat, hogy használják bátran a felújított 37-es utat, és vezessenek óvatosan.



A 37-es főút négysávossá bővítésének szükségességét Koncz Ferenc, a választókerület korábbi fideszes országgyűlési képviselője még 23 évvel ezelőtt fogalmazta meg, a beruházás forrásait egy 2020 novemberében elfogadott kormányhatározat biztosította.



A fejlesztés Szerencs kitörési pontja, bekapcsolja a gyorsforgalmi úthálózatba, új beruházási és turisztikai lehetőségeket teremt a város számára. Várakozások szerint az útszakasz elkészültével a menetidő jelentősen lerövidül nemcsak Szerencs és Gesztely, hanem Szerencs és Miskolc között is.



A 2021 júniusában indult fejlesztés során a 37-es főút Gesztely és Szerencs közötti, mintegy 18,9 km 2-szer 1 sávos szakasza vált négysávossá, továbbá egy korábbi körforgalmat - a 37. főút és a Gesztely-Bőcs-Kesznyéten összekötő út találkozásánál - turbó körforgalommá, három útkereszteződést - a taktaharkányi, a taktaszadai és a bekecsi elágazásokat - pedig egyszerű, egysávos körforgalommá építettek át.



A projekt részeként valósult meg a 37-es és a 38-as főutak találkozásánál, a tarcali elágazásnál kerékpárút-átvezetéssel a korábbi csomópont átépítése új körforgalommá. Emellett az ott levő tengelysúlymérő állomást is átépítették.



A biztonságos közlekedést további műszaki megoldások is szolgálják: az újharangodi csomópont előtt mintegy 500 méteres szakaszon egy különleges acélhálót építettek az aszfaltburkolatba, emellett hét kilométeren sodronykorlátot is kihelyeztek.



Magyarország második zenélő útburkolata, a 37-es főút Hernádkak és Bekecs közötti szakaszán a speciális útburkolat az Érik a szőlő... kezdetű magyar népdalt szólaltatja meg.



A felújított útszakaszt már 2022 végén megnyitották a forgalom előtt, de mostanáig - mivel munkaterület maradt - sebességkorlátozás volt érvényben.