Orbán Viktor ajtaja előtt viccelődött a német EP-képviselő

Daniel Freund, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának, német zöldpárti tagja felkereste Orbán Viktor parlamenti irodáját: Freund ugyan csak az ajtóig jutott, de készített egy szelfit (Petri Sarvamaa finn EP-képviselő társaságában), amihez Twitter-üzenet is fűzött:



Kipp-kopp.

Ki kopog?

A költségvetési ellenőr.



Mint ismeretes, a Budapesten vizsgálódó Európai Parlamenti delegáció néppárti vezetője korábban arról beszélt, hogy az Európai Bizottság szerint manipulálhatták a magyar uniós pályázatokat.



Monika Hohlmeier szerint azt ellenőrzik, egyforma eséllyel fér-e hozzá mindenki az uniós támogatásokhoz Magyarországon. Karácsony Gergely főpolgármester szerint pont ezen a területen vannak hiányosságok, az ellenzéki települések ugyanis szerinte kevesebb uniós támogatáshoz férnek hozzá.



A Fidelitas bőröndökkel és vélhetően nem igazi pénzzel várta az Európai Parlament delegációját. Daniel Freund lecsapta a magas labdát és csak annyit reagált rá, hogy szép próbálkozás, de nem fogad el kenőpénzt - írja az RTL.

Orban's office in the Hungarian Parliament.



Knock, Knock.



Who's there?



Budgetary Control. pic.twitter.com/azBiA3fb8g