Állati

Fehér tigrist műtöttek a Nyíregyházi Állatparkban

Nemzetközi szakemberekből álló állatorvosi csapat végzett fogászati műtétet a Nyíregyházi Állatpark fehér tigrisén - tájékoztatta az MTI-t hétfőn az állatkert.



Mint írták, az állatparkban élő tizenhárom éves fehér tigris hímnek több foga letört egy baleset miatt. A törések az állat fogainak foggyökércsatornáját is érintették és több helyen az íny alá is terjedtek. Mivel a törött fogak fájdalmasak és elfertőződhetnek, befolyásolva a tigris életminőségét, így műtétre volt szükség.



A beavatkozást a Nyíregyházi Állatpark csapata és egy külsős állatorvosi csoport közösen végezték el. Az altatást Biácsi Alexandra, az állatkert vezető állatorvosa és csapata bonyolították le, míg a fogászati beavatkozást Tretter Olga kisállatfogászattal és szájsebészettel foglalkozó magyar állatorvos, Daria Ziemann lengyel rezidens valamint két nemzetközi fogász specialista állatorvos végezte: a német Jan Schreyer és a lengyel Jerzy Gawor.



A közlemény szerint a fogászati csapat tagjai összesen több mint 3500 kilométert utaztak, hogy az Iceboy névre hallgató tigris fogait megmentsék. A szakmai felkészültséget igénylő műtét négy és fél órán át tartott. A specialisták minden fogról fogászati röntgent készítettek az állapotfelmérés részeként, és mind a négy sérült szemfogat foggyökérkezelték, így nem volt szükség azok eltávolítására. A fehér tigris már a kifutójában is látható és a korábbi takarmányt is szívesen fogyasztja.