Egészségügy

Takács Péter: júliustól 18 százalékkal emelkedik az ápolók bére

Júliustól 18 százalékkal emelkedik az ápolók és az egészségügy nem gyógyító területein dolgozók alapbére - jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Takács Péter elmondta, a háború és a szankciók okozta rendkívüli kiadások ellenére - a kormány korábbi vállalásának megfelelően - folytatódik az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügy egyéb - gazdasági, műszaki, pénzügyi, számviteli - területein dolgozók alapbérének emelése.



A kormány az idei béremelésre 50 milliárd forintot különített el, és az ápolói béremelés közel 84 ezer, a műszaki területen pedig 24 ezer embert érint. Az egészségügyi szolgáltatók erre a célra havonta dolgozónként 57 600 forint béremelésre fordítható támogatási összeget igényelhetnek - tette hozzá.



Takács Péter példaként elmondta, hogy egy 4-6 éve dolgozó, felsőfokú végzettségű (F-kategória) egészségügyi szakdolgozó jelenlegi bruttó alapbére 422 550 forintról július 1-jével 498 600 forintra emelkedik, 2010-ben pedig 126 270 forint volt. Egy 19-21 éve dolgozó felsőfokú végzettségű ápoló jelenlegi bruttó alapbére 493 690 forintról 582 550 forintra emelkedik júliustól, ez 2010-ben 149 150 forint volt - ismertette.



Az államtitkár felidézte, hogy az ápolók bére legutóbb 2022 januárjában nőtt, és a most bejelentett emeléssel 2010-hez képest bruttó alapbérük átlagosan négyszeresére emelkedik. A kormány tervei szerint a béremelés jövő év márciusában "egy nagyobb lépéssel" folytatódik - emelte ki. "Ezzel a kormány eléri, hogy az orvosok és a szakápolók közötti bérolló ne nyíljon tovább" - fogalmazott Takács Péter.



Emlékeztetett: a kormány végrehajtotta az orvoskamarával korábban megkötött béremelési megállapodás utolsó lépését is, így az orvosoknak ez év elejétől újabb 11 százalékkal emelkedett a bére.