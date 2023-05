Gyász

Kiderült, mi okozta Vágó István halálát

Először szólalt meg nagy nyilvánosság előtt Vágó Judit, mióta férje, Vágó István április végén tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Kiskegyednek adott interjúban úgy fogalmazott, őt is cunamiként érték a történtek, az első napokban még a saját testvérével sem tudott beszélni a történtekről, csak pár napja érzi magát igazán összeszedettnek.



A műsorvezető halálát az egész közvélemény megdöbbenéssel fogadta, többen írtak arról, hogy a megelőző napokban még együtt dolgoztak, találkoztak Vágó Istvánnal, és semmi jele nem volt annak, hogy bármi baj lenne. Ezt megerősítette a felesége is, aki azt mondta, Vágó a halála előtti este még este is otthonról internetezett, Facebookon levelezett az ismerőseivel, barátaival.



Majd csak annyit mondott, hogy fáj valamije, és hirtelen elvágódott.



Mint a lapnak is elmondta, nem tudtak róla, hogy a férjének bármilyen betegsége lenne, de már több mint hat hete köhögött, ezért kérlelte is, hogy mielőbb menjen el kardiológushoz és tüdőszűrésre. Ezeket végül meg is ejtették, de minden eredmény negatív lett.



"Sokan azt gondolták, szívinfarktusban halt meg. Ha ez lett volna, és nem ment volna el a vizsgálatokra, akkor én abba beleőrültem volna" - mondta Vágó Judit, hozzátette ugyanakkor, hogy nem a fenti problémák okozták a műsorvezető halálát.



"Nála egy hasi aorta robbant szét, már a kiérkező mentősök sem tudtak rajta segíteni (...) ha éppen a műtőasztalon feküdt volna, akkor sem tudták volna megmenteni" - árulta el a részleteket.



Vágó István nyilvános búcsúztatója május 18-án lesz Budapesten, a Szent István parkban. Az eseményt a családdal egyeztetve a Demokratikus Koalíció rendezi.