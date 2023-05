Beruházás

A Paks II. projekthez kapcsolódó biztosítási szerződések nyilvánosságát követelik

A Paks II. beruházás megvalósulásának alapvető feltétele a szükséges biztosítások megléte, ezért a Párbeszéd - Zöldek követeli valamennyi Pakshoz kapcsolódó szerződés nyilvánosságát, a biztosítási szerződésekét is - jelentette ki Jávor Benedek, a párt európai parlamenti listavezetője vasárnapi online sajtótájékoztatóján.



"Nem lehet a Pakssal kapcsolatos információkat folyamatosan titokban tartani! A magyar nyilvánosságnak, a magyar embereknek joguk van tudni arról, hogy az ő pénzükön épülő paksi projekttel mi történik" - hangoztatta az ellenzéki politikus. Jelezte: ezért pártja írásbeli kérdést nyújtott be a Parlamentben, hogy megtudják, a biztosítási alkuszi szolgáltatásra még 2020-ban kiírt közbeszerzést elnyert Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. teljesítette-e az eljárásban vállalt feladatát.



Jávor Benedek szerint óriási késésben van a Paks II. építéséhez szükséges biztosítások megkötése. Felidézte: a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó - azóta a nevére is vett - Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 450 millió forintot kapott arra, hogy megkeresse a piacon elérhető legkedvezőbb biztosítási lehetőségeket a projekt számára. A megbízási szerződés szerint ennek eredetileg 2021. szeptember 27-ig kellett volna megtörténnie, de a határidőt kétszer is meghosszabbították, legutóbb 2023. január 27-re.



Több hónap telt el azóta, és még mindig nincs semmi információ arról, hogy Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 450 millió forintért elvégezte-e a feladatát, a projekt rendelkezik-e érvényes biztosítással, kik biztosítják Paks II.-t, milyen feltételekkel és mennyiért - mutatott rá Jávor Benedek.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a nukleárisenergia-termelés rendkívül kockázatos iparág, ezért minden atomerőmű széleskörű biztosítási rendszerekkel rendelkezik. A paksi atomerőmű új blokkjai megépítésének egyik alapvető feltétele, hogy a projekt rendelkezzen általános felelősségbiztosítással, építés-szerelési biztosítással és szállítmánybiztosítással - szögezte le a Párbeszéd - Zöldek európai parlamenti listavezetője.