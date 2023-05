Kórházban Gálvölgyi János

Mentőszolgálat: az életmentésben mindenki egyenlő

Az életmentésben mindenki egyenlő - szögezte le az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményben.



Győrfi Pál azt írta, az elmúlt napokban fokozott figyelem irányult az Országos Mentőszolgálat működésére, egy országosan ismert művész súlyos rosszullétével összefüggő mentésirányítási hiba kapcsán felmerült a betegek ellátási sorrendjének kérdése is. A szóvivő korábban a sajtóban nyilatkozva jelezte, hogy vizsgálat indult a Gálvölgyi János színművész rosszulléte utáni riasztás fogadása ügyében.



"Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy ahogy egy balesetnél sem a sérültek társadalmi helyzete, vagy ismertsége, hanem az állapotuk súlyossága határozza meg az ellátás sorrendjét, úgy a segélyhívások fogadása utáni intézkedéseknél is kizárólag a beteg állapota, az ellátás sürgőssége alapján történik a mentőegységek riasztása" - fogalmazott Győrfi Pál.



Kitért arra is, hogy a mentési dokumentációban szereplő "VIP" adat kizárólag a feladat elvégzése után szükséges dokumentációs, jelentési kötelezettséget szolgálja, hiszen az Országos Mentőszolgálat mint közfeladatot ellátó egészségügyi intézmény a munkájáról, feladatellátásáról meghatározott szempontok alapján rendszeres és eseti jelentéseket tesz az illetékes szervek felé.



Amennyiben a betegellátást követő adminisztráció során a beteg jelzi, hogy a kormányzati igazgatásról szól 2018. évi törvényben meghatározott közszolgálati alapnyilvántartás részét képező "EÜ VIP kártyával" rendelkezik, "azt az adatlapon jelöljük, a jelentésben szerepeltetjük" - írta közleményében Győrfi Pál.