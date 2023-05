Gyász

Örök nyugalomra helyezték Bajkai Istvánt

Elbúcsúztatták és végső nyugalomra helyezték Bajkai Istvánt, a Fidesz alapító tagját, országgyűlési képviselőjét hétfőn a pestszentlőrinci temetőben.



A búcsúztatáson részt vett Novák Katalin köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszerelnök és felesége Lévai Anikó, Kövér László az Országgyűlés elnöke és felesége Bekk Mária, illetve számos kormánytag, politikus. A gyászszertartást Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke végezte, imádságot mondott Balog Zoltán református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke is.

Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője búcsúbeszédében úgy fogalmazott: Bajkai István a Fidesz alapítói számára életük legnagyobb kalandjában volt társuk. "Közös kalandunk a felelősségvállalásról, a bátorságról, a szabadságról és a hűségről szólt, hűségről egymáshoz és a hazához. Ebben a kalandban a harcostársunk volt, az is marad" - mondta Deutsch Tamás.



A képviselő kijelentette: Bajkai István "megtanította nekünk a barátságot". "Mintájává vált az olyan embernek, aki nem hagyja, hogy a körülmények uralkodjanak fölötte. Kitört, felfelé tört, elérte a legfontosabbat, az lett, amivé válni akart". Deutsch Tamás felidézte, hogy Bajkai István "zongorázás közben belefeledkezett a zenébe, ekkor látszott, milyen szenvedélyes, érző, önfeledt ember".



Bajkai István betegsége közben is mindvégig dolgozott - emlékeztetett a képviselő -, "kötelességtudó, fegyelmezett és pontos ember volt, aki nem a problémák mennyiségében, hanem a megoldások minőségében mérte az időt. Hívő ember volt, rajongásig szerette a családját, precíz volt jogászként és politikusként is. A végsőkig hű maradt a Fideszhez, a polgári, nemzeti, kereszténydemokrata értékközösségünkhöz, a magyar hazához" - mondta Deutsch Tamás.

Székely János megyéspüspök beszédében felidézte, hogy Bajkai István nagy szegénységben nőtt fel, édesanyja egyedül nevelte, de tizennégy évesen már önellátó volt. A külföldi tanulmányok, egyre magasabb beosztások ellenére soha nem felejtette el a szegénységet, mindig sokat segített és adott, alpolgármesteri díjazását is jótékonysági célokra fordította - jegyezte meg Székely János.



Hozzátette: Bajkai Istvánt közéleti tevékenységében az alkotás vágya vezette, felelősségtudatból végezte a munkáját. Boldog férj és boldog apa volt, mély és őszinte hite "erkölcsi parancsoló" volt számára, ami arra indította, hogy szolgáljon.



A megyéspüspök kitért arra is, hogy a globalizmus öt halálos ellensége közül első az Isten, a hit, a vallás, ami tartást ad, a második a család, a szeretteink, a harmadik a nemzet, amely az anyaföldhöz, őseinkhez, az anyanyelvhez köt, a negyedik a föld, az ötödik pedig a közösségek, ahol emberek együtt tervezik a jövőjüket. Bajkai István ezeket építette, ezekben élt - hangsúlyozta Székely János.



A család és a barátok nevében Páczi István, Bajkai István unokatestvére arról beszélt, hogy a képviselő az erőt és a kezdeményezőkészséget testesítette meg a családban, hitt a munkában és a becsületben. "Mindig a tökéletességre törekedett, nem létezett számára reménytelen, vagy elveszett ügy", és mindvégig büszke volt arra, hogy részt vett a Fidesz megalapításában.



A búcsúztatást követően az elhunytat szűk családi körben helyezték végső nyugalomra.

Bajkai István 59 éves korában, április 22-én hunyt el.



Bajkai István 1964. január 17-én, Budapesten született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott 1989-ben, 1992-ben lett a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. 1995 és 1997 között az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében nemzetközi kereskedelmi jogi tanulmányokat folytatott.



2000 és 2010 között a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál regisztrált szerzői jogi szakértő volt, 2018-ig felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.



2017-ben az Aranycsapat Testület alelnökévé választották, 2018-2019-ben a Magyar Ökölvívó Szakszövetség megbízott pénzügyi biztosa, majd 2019 szeptemberétől 2023 januárjáig a szövetség elnöke volt. Emellett többek között tagja volt a Magyar Védjegy Egyesületnek, valamint a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek is.



Tevékenységéért 2015-ben Kiváló Ügyvédi Munkáért, 2017-ben Laurus díjat kapott. 2018-ban Tiszteletbeli székely címet adományoztak neki, 2019-ben megkapta a Széchenyi-aranyérem kitüntetést, valamint az '56-os Hűség a Hazához Ezüst fokozatú Lovagkeresztet, 2021-ben Vasvári-díjjal ismerték el.



Bajkai István 1988-ban részt vett a Fidesz alapításában, majd 1990-től négy éven át Budapest VI. kerületében volt önkormányzati képviselő. 2014-től 2018-ig Budapest VII. kerületének önkormányzati képviselője és alpolgármestere. 2018-tól országgyűlési képviselőként tevékenykedett, a törvényalkotási bizottság alelnöke volt, valamint 2022-ig az igazságügyi bizottság tagja.