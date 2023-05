Amerikai szivárogtatás

Zelenszkij fel akarta robbantani a Barátság kőolajvezetéket, hogy tönkretegye Magyarország iparát

2023.05.14 13:01 MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy fel kellene robbantani a Barátság kőolajvezetéket - idézi a The Washington Post által megszerzett titkos amerikai hírszerzési jelentéseket a Világgazdaság.



Olyan titkos jelentésekről van szó, amelyek korábban nem szivárogtak ki, és a Discord üzenetküldő platformon terjedtek. Innen jutott hozzá a The Washington Post is. A most nyilvánosságra hozott információk részei a Pentagon-iratok néven ismert adatcsomagnak, amelyet a 21 éves Jack Teixeira osztott meg a közösségi médiában. Hitelességét a Pentagon nem vitatja - írta a Világgazdaság.



A titkos iratokból kiviláglik, hogy Ukrajna orosz falvak elfoglalására tett javaslatot, hogy kiszélesítse a befolyását Moszkvánál; egy olyan csővezeték lebombázását akarta elérni, amely NATO-tagállamba szállít orosz olajat; továbbá hogy nagy hatótávú rakétákat szerezne be, amelyekkel Oroszország határain belüli célpontokat támadhatna.

A The Washington Post beszámolt egy olyan feljegyzésről is, amely idén február közepén készült: a Julia Sviridenko ukrán miniszterelnök-helyettes és Zelenszkij közötti megbeszélést rögzítette. Ezen "Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajnának egyszerűen fel kellene robbantania a csővezetéket, mert ezzel tönkre tudná tenni Orbán Viktor magyar miniszterelnök iparát, ami erősen az orosz kőolajra épül" - idézte a vonatkozó dokumentum tartalmát az amerikai újság.



Ugyanakkor hozzátették: az ominózus beszélgetés részletezésénél az Egyesült Államok hírszerzési tisztviselői hangsúlyozták, hogy az ukrán elnök "a dühét fejezte ki Magyarországgal szemben, és ebből fakadóan túlzó, értelmetlen fenyegetéseket fogalmazhatott meg". Ennek valószínűségét némiképp erősítheti, hogy ilyen típusú minősítés az amerikai kémektől nem kíséri azokat a beszámolókat, amelyekben Zelenszkij további merész katonai akciókat indítványoz, tehát ez alapján valóban egyedi kirohanásnak minősíthető - írták.



A Világgazdaság hozzáteszi: csakhogy a képet árnyalja, hogy az ukrán kormány már tavaly tavasszal is azzal fenyegette meg a magyar kormányt, hogy "bármi történhet a Barátság vezetékkel", amennyiben nem partner az Oroszországgal szembeni szankciók maradéktalan elfogadásának. Vagyis sokkal inkább úgy tűnik, hogy az ukrán elnök szavait nem feltétlenül a pillanatnyi harag szülte. Mindenesetre tény, hogy Ukrajna első embere egy NATO-tagállam ellen vetett fel súlyos károkozásra alkalmas szabotázs manővert, ami túlzás nélkül példátlan, pláne, hogy Ukrajna éppen NATO-tagságra ácsingózik. Egyedül az Északi Áramlat csővezetéken elkövetett terrortámadáshoz hasonlítható, de arról ezidáig nem lehet tudni, hogy ki tervelte ki és ki hajtotta végre - írta a lap.

A Barátság kőolajvezeték stratégiai fontosságú a magyar gazdaság szempontjából. A csővezeték déli ágán - amelynek a felrobbantásáról az ukrán elnök beszélt - keresztül évi maximálisan közel 8 millió tonna orosz olaj érkezik. Ennek kiesése súlyos problémát okozna a magyar gazdaságban, nemhiába kapott a magyar kormány mentességet az orosz kőolajra vonatkozó tilalom alól. Még úgy is lenullázódhatna a magyar ipar, hogy egyébként a hazai tartalékok több hónapra elegendők, illetve az Adria vezetéken lehet pótolni az esetlegesen kieső mennyiség egy részét - írta a Világgazdaság.



A gazdasági lap cikke leszögezi: a The Washington Postban megjelent, Zelenszkijnek tulajdonított kijelentések alkalmasak arra, hogy még inkább lerontsák Magyarország és Ukrajna egyébként is terhelt viszonyát. Egyúttal jócskán okot adnak a gyanakvásra a Barátság vezeték körüli anomáliák kapcsán, amelyek igencsak gyakoriak. Legutóbb május 10-én derült ki, hogy támadás érte a csővezetéket a brjanszki töltőállomáson - emlékeztet a Világgazdaság a cikkében.