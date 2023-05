Államfő

Novák Katalin: az elnökségem a magyar emberekről szól

Az elnökségem a magyar emberekről szól, és szeretném, hogy ha azt éreznék, hogy minden magyar köztársasági elnökeként dolgozom, erről fog szólni a következő négy évem is - mondta Novák Katalin köztársasági elnök hivatalba lépésének első évfordulója alkalmából szerdán Budapesten, a Sándor-palotában.



Az államfő közölte, hogy ezt a napot azokkal szeretné ünnepelni, akikkel az elmúlt egy évet megosztotta, hiszen ez az év a találkozások éve volt, ami azt jelentette, hogy minden napra jutott egy újonnan látott arc, volt alkalom megismerkedni egymással, meghallgatni a másik történetét.



Novák Katalin azt mondta: szeretné, ha mindenki érezné, hogy minden magyar ember köztársasági elnökeként dolgozik, és ezt tervezi tenni a hátralévő négy évben is.



A Sándor-palotába mintegy 300 meghívott vendég érkezett Magyarország különböző részeiről és a határon túlról.



Novák Katalin kijelentette: ebben az évben lehetősége nyílt megtapasztalni azt, hogy Magyarország gazdagságát nem a természeti erőforrások vagy gazdasági kincsei adják, hanem elsősorban azok az emberek, akik itt élnek Magyarországon, a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában magyar emberként. A magyar emberek jelentik Magyarország gazdaságát - hangsúlyozta.



Elmondta: a köztársasági elnökként kapott reflektorfényt szeretné eljuttatni oda, ahova a hétköznapokban kevés jut. Mindezt azért teszi, mert szeretné, hogy minél többen vegyék észre Magyarország legeldugottabb kincseit, az ott élő embereket mindennapos küzdelmeikkel, sikereikkel és kudarcaikkal együtt.



Novák Katalin emlékeztetett Ferenc pápa közelmúltbeli látogatására, aki jól érezte magát a magyar emberek társaságában. Mint mondta, Ferenc pápa úgy fogalmazott, hogy Magyarországon olyan emberek élnek, akik a kereszténységet a gyakorlatban is megélik, akik arra koncentrálnak, ami összeköt minket.