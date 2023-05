Pápalátogatás 2023

Vallási főszerkesztő: Ferenc pápa minden gesztusát megörökítették

Ferenc pápa látogatása során a közmédia legnagyobb eredménye az volt, hogy a szentatya minden gesztusát megörökítették - értékelt Andrónyi Kolos, az MTVA Vallási Főszerkesztőségének vezetője az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



A főszerkesztő hozzátette: ehhez körülbelül száz kamerára volt szükség tizenegy helyszínen, hat közvetítőkocsira és körülbelül tizenkétezer méter kábelre.



A Duna Televízió 1000, a Kossuth rádió 1100 percet, az M1 és a közmédia online felülete 1175 percet közvetített a pápalátogatás három napja alatt a közmédia 200, az Antenna Hungária 180 munkatársának közreműködésével.



Emellett a Bizony, Isten! című műsor YouTube-csatornáján a 70 országnak műholdra adott, úgynevezett tiszta jelet is streamelték. Vannak ugyanis nézők, akik kommentár, stúdióbeszélgetések, felvezető programok nélkül szeretnének bekapcsolódni az eseményekbe - mondta Andrónyi Kolos, hozzátéve, ezek a tartalmak továbbra is elérhetők.



Arra kérdésre, hogyan tudja a főszerkesztőség a Ferenc pápa és Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek által is többször említett híd szerepét betölteni, Andrónyi Kolos azt mondta: akkor, ha egy-egy műsor eljut a közösségekhez, és a közösségek "használni kezdik" az előállított tartalmakat.



Felidézte: ilyen élménye volt, amikor az Agapé című műsort plébániai közösségek, hittancsoportok együtt nézték, majd megbeszélték.



A Vallási Főszerkesztőség műsorai közül megemlítették a régi mesterségeket bemutató, Jézus és... címűt. A főszerkesztő elmondta, a Mező Misi vezette műsor epizódjaiban olyan hivatásokat mutattak be, amelyeket "hittel végeznek". A műsor sikeres volt, számos pozitív visszajelzés érkezett a főszerkesztőséghez, így bizalmat kaptak a második évadra is. A tematika változni fog, ezúttal az emberi élet jelentős fordulópontjait veszik sorra Mező Misi vezetésével.



Ferenc pápa április 28. és 30. között tartózkodott Magyarországon apostoli látogatáson.