Kormány-EU

Dömötör Csaba: elfogadhatatlan zsarolás a brüsszeli pénzek visszatartása

Világos beszédnek, de egyben elfogadhatatlan zsarolásnak nevezte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton közösségi oldalán azt a brüsszeli üzenetet, hogy ha Magyarország nem változtat a háborúval, migrációval és gyermekvédelemmel kapcsolatos álláspontján, továbbra is visszatartanák az uniós pénzeket.



Dömötör Csaba a bejegyzésben közzétett videóban úgy fogalmazott: "egyre többször bújnak ki a szögek a zsákból". Miután Orbán Viktor miniszterelnök egyértelművé tette az álláspontját három meghatározó kérdésben, a Magyarország elleni kampány egyik fő szószólója belengette, hogy ez milyen következményekkel járna - jelentette ki.



Emlékeztetett: a miniszterelnök azt mondta, ha a magyar kormányon múlik, akkor nincs migráció, nincs háború és a gyermekvédelem ügyében is kitartanak. Erre Daniel Freund, aki egy zöld EP-képviselő nyersen és egyszerűen annyit reagált, hogy akkor nincs uniós pénz Magyarországnak - tette hozzá.



Dömötör Csaba rámutatott: nem egy "kóbor" véleményről van szó, mert Daniel Freund azon túl, hogy európai parlamenti képviselő, a költségvetési ellenőrzési bizottság egyik hangadója, aki mindig élen járt, ha a Magyarország elleni szankciókról volt szó. Jön majd a napokban egy brüsszeli küldöttség is Budapestre, annak is tagja lesz.



A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint magyar kormány ősszel 17 helyen módosította a törvényeit a megállapodás érdekében, a héten az Országgyűlés módosította az igazságszolgáltatási jogszabályokat is.



Ha ezek után sem érkeznek Magyarországra az uniós források, annak semmi köze nem lesz a demokráciához és a jogállamisághoz. Sokkal inkább ahhoz, hogy a kormány nem adja be a derekát a háború, a migráció és a gyermekvédelem ügyében - hangsúlyozta Dömötör Csaba.